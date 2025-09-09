ロイター通信によると、イスラエルはハマスの最高指導部を狙った攻撃を実施したことを確認しましたが、攻撃の具体的な場所は明らかにしていません。

イスラエルの高官は地元メディアに対し、攻撃はハマス指導者ハリル・アル・ハイヤ氏と高官ザヘル・ジャバリーン氏を標的としたものだと語りました。

ハマス幹部スハイル・アル・ヒンディ氏がアルジャジーラに語ったところによると、ハマス指導者ハリル・アル・ハイヤ氏の息子であり、同氏の秘書官はドーハでのイスラエルの攻撃で死亡しました。

一方、ハマス指導部の代表団はドーハでの攻撃を生き延びたと、同グループの幹部がアルジャジーラに語りました。

また、イスラエル当局者はロイター通信に対し、この攻撃はカタールにいるハマス指導部を標的としたものであると述べました。