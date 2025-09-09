ガザ戦争
イスラエル、停戦協議のためカタールに集結したハマス指導部を攻撃
カタールは、自国領内で行われた「卑劣な」イスラエルの攻撃だと非難し、速やかに強い遺憾を表明しました。
イスラエル、停戦協議のためカタールに集結したハマス指導部を攻撃
ドーハで複数の爆発音が聞こえ、煙が立ち上りました。／ 写真: ロイター / Reuters
2025年9月9日

ロイター通信によると、イスラエルはハマスの最高指導部を狙った攻撃を実施したことを確認しましたが、攻撃の具体的な場所は明らかにしていません。

イスラエルの高官は地元メディアに対し、攻撃はハマス指導者ハリル・アル・ハイヤ氏と高官ザヘル・ジャバリーン氏を標的としたものだと語りました。

ハマス幹部スハイル・アル・ヒンディ氏がアルジャジーラに語ったところによると、ハマス指導者ハリル・アル・ハイヤ氏の息子であり、同氏の秘書官はドーハでのイスラエルの攻撃で死亡しました。

一方、ハマス指導部の代表団はドーハでの攻撃を生き延びたと、同グループの幹部がアルジャジーラに語りました。

また、イスラエル当局者はロイター通信に対し、この攻撃はカタールにいるハマス指導部を標的としたものであると述べました。

アルジャジーラテレビはハマスの情報筋を引用して報じました。それによると、同グループの交渉チームはドーハで行われた会議中に攻撃の標的となりました。この会議では、米国のドナルド・トランプ大統領による最新の停戦提案について議論していました。

カタールは、自国領内で行われた「卑劣な」イスラエルの攻撃だと速やかに非難し、この攻撃は「すべての国際法に対する明白な違反」を意味すると述べました。

それに加えて、同事件について「最高レベルで」調査が進められていると述べました。

一方、イスラエルのチャンネル12は、イスラエル当局者の発言として、トランプ大統領がカタールのハマス指導部に対する作戦に「ゴーサイン」を出したと伝えました。同当局者は、攻撃前にワシントンに通知があったとも付け加えました。

この件は現在も進展中のニュースです。

情報源:TRT World and Agencies
