8月10日（日曜日）、日本の小泉農林水産大臣は、ソウル近郊のパジュにある水田を視察しました。現地のコメ農家から、市場価格の動向と、猛暑や害虫への対応策について詳しく説明を受けました。

小泉大臣は記者団に対し、日本国内のコメ価格がこの1年間でおよそ2倍に上昇し、韓国をはじめとする海外からの輸入量が急増している現状について触れ、「こうした動きが日本の農家に懸念を与えている」と述べました。

日本経済新聞は、政府が備蓄米を市場に放出することや、国内での生産体制を強化する方向へ政策を転換することで、市場の安定化を図る考えを示しましたと伝えています。

統計によると、今年1月から6月までに日本へ輸出された韓国産コメは過去最高の416トンに達し、これは2012年の年間記録の26倍にあたります。