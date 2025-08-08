中国は金曜日、フィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領に対し、台湾に関する最近の発言について「火遊びをするな」と警告しました。

中国外交部は声明で、世界において中国は一つであり、台湾は中国の不可分の一部であると強調しました。

「我々はフィリピンに対し、一つの中国原則と中比国交樹立に関するコミュニケの精神を誠実に遵守し、中国の核心的利益に関わる問題で火遊びを控えるよう強く求める」と同省は述べました。

中国が反応を示したのは、フィリピンの大統領が、地理的条件や台湾に住むフィリピン人の存在を理由に、中国と米国の間で台湾をめぐる紛争が発生した場合、マニラは傍観者ではいられないと述べたことを受けたものです。

マルコス大統領はインド訪問中のインタビューで、台湾海峡での紛争は直ちに人道問題となり、自国は国民の避難のためにあらゆる資源を動員せざるを得なくなると述べました。