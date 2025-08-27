北朝鮮は、米国訪問中に朝鮮半島の非核化を訴えた韓国の李在明（イジェミョン）大統領について、「偽善者としての本性を露呈した」と非難しました。

国営朝鮮中央通信（KCNA）が発表した論評で、平壌は、李在明大統領がワシントンの戦略国際問題研究所（CSIS）で行った外交政策演説を批判しました。李在明大統領は演説の中で米韓同盟を改めて強調し、挑発行為に対しては強力に対応すると警告しました。

同通信は「彼は我々を『貧しくも激しい隣人』と呼んで侮辱し、その後『非核化』という荒唐無稽な考えを口にした」と報じました。

また北朝鮮は、核兵器を放棄しない姿勢を強調しました。