Hvorfor regional samarbeid er avgjørende for å bekjempe terroren fra YPG/PKK Hvorfor regional samarbeid er avgjørende for å bekjempe terroren fra YPG/PKK

Tyrkias innsats for å utrydde YPG/PKK-terrorister fortsetter å intensiveres, drevet av et strategisk imperativ som overskrider landets grenser og gjenklinger i hele regionen. Tyrkias innsats for å utrydde YPG/PKK-terrorister fortsetter å intensiveres, drevet av et strategisk imperativ som overskrider landets grenser og gjenklinger i hele regionen.