Jeg har fortsatt filmingen av mitt splitter nye TV-program, «Hvor neste?» på TRT World. Vi har filmet halve sesongen nå, og det har vært et privilegium å dykke dypere inn i deler av Türkiye, vekk fra Istanbul og Cappadocia .

Så, hvis du trodde du kjente Türkiye, tro om igjen. Glem strendene i Bodrum eller galskapen i Istanbul. La meg ta deg langt utenfor allfarvei til Kars, og det midtvinters. Jeg hadde vært her en gang før, på en vill reise fra Thailand til Irland uten fly. Men jeg suste gjennom det østlige Türkiye den gangen.



Denne gangen er jeg tilbake for å gjøre det ordentlig. Så, hvordan ser dette stedet ut om vinteren? Et snødekt eventyrland gjemt bort i det fjerne nordøst, hvor kulturen er rik, maten er latterlig god, og landskapene får deg til å føle at du har trådt inn i et vintereventyr.

Reisen til Kars

Først og fremst – selve reisen er halve moroa. Du kan enten fly innenlands fra Istanbul, eller, for de virkelig eventyrlystne, kan du hoppe på det berømte Eastern Express-toget, et sovetog som tøffer over det snødekte Anatolia i 24 timer. Jeg tok flyet denne gangen; tidsfrister er tidsfrister, folkens!

Kars Reiserute

Bloggen vil dekke både min foreløpige Kars-reiserute, som jeg personlig opplever, men også en foreslått Kars-reiserute for dere. Jeg har et helt team som er satt opp for å filme, så mer enn noen gang kan du stole på reiseruten her! La oss gå tilbake i mine fotspor:

Dag 1: Is, hester og gjess: Çıldır-sjøen

Kars treffer annerledes om vinteren. Vårt eventyr startet på den frosne vidda av Çıldır-sjøen, hvor isen var tykk nok til å kjøre bil over (ikke at jeg vil anbefale det – hold deg til hestesledene, mye mer Instagram-vennlig ).

Lokalbefolkningen setter opp disse vakre sledeturene – klingende bjeller, livlige tepper – det er ærlig talt magisk. Tenk Lappland-vibber, men tyrkisk te i stedet for overpriset varm kakao.

Gåsemiddag på Kars Kaz Evi

Den kvelden, etter en kjølig kjøretur til Kars by, var det tid for regionens ultimate rett: gås. Den berømte Kars Kaz Evi Restaurant serverte oss saktekokt, gyllenbrun gås på toppen av bulgurris dynket i rik, fet herlighet. Himmelsk. Som dere vet, er jeg ikke en stor fan av fjærkre, så jeg bare observerte festen på avstand.



Det var helt til den lokale underholdningen ankom og fortsatte med å tvinge meg til å danse (dårlig) før jeg måtte legge meg ned og de kastet kniver veldig nærme mine mer sensitive områder (la oss bare si, jeg var glad jeg allerede hadde fått mitt første barn!).

Dag 2: Ost, ost og enda mer ost

Bogatepe landsby: Ost Nirvana

Jeg tror ærlig talt folk ikke vet at Tyrkia er så berømt for ost. Det er verdensklasse. Og Kars er et av landets hotspots. Så neste morgen dro vi til Bogatepe landsby, osthovedstaden i Tyrkia. Høyt oppe i de snødekte fjellene har lokalbefolkningen her laget Kars Gravyeri (tenk tyrkisk Gruyere) i generasjoner.

Vi møtte noen av håndverkerne og så ostelagingsmagien skje – rå melk, trepresser, tradisjonell løpe. Hvis du er heldig, kan du til og med få prøve «civil peyniri», den trådaktige tørkede osten som nesten er som tyrkiske mozzarella-staver.

Kars Ostemuseum

Så var det tilbake til byen for å sjekke ut Kars Ostemuseum – som, tilfeldig fakta, er det største ostemuseet i verden. Det ligger i en 250 år gammel ottomansk festning, og er på en eller annen måte både kult OG osteaktig på samme tid (ordspill ment).

Middag på den syriske restauranten

Vi avsluttet dag 2 på en koselig syrisk restaurant gjemt ned en snødekt gate. Lammekebab, linsesuppe, endeløs te. Kars er full av overraskelser (inkludert syrisk vin!)

Dag 3: Russiske spøkelser og naturlige varme kilder

Byvandring: Russisk arkitektur

Kars ligner ikke noe annet sted i Türkiye. Etter 40 år under russisk styre på 1800-tallet, føles byen mer som en snødekt baltisk by. Tenk deg gatenett, steinpalasser, brede boulevarder – alt laget av mørk vulkansk stein.



Når du vandrer i gatene, vil du se ortodokse kirker, forlatte skoler og mosegrodde fontener. Det er som å tre inn i en historiebok i virkeligheten.

Hotel Cheltikov

Vi filmet også inne på Hotel Cheltikov, et restaurert russisk herskapshus som nå er et boutiquehotell – og ja, du kan bo der!

Ishak Pasha-palasset

Senere tok vi en biltur ut til Ishak Pasha-palasset nær Dogubayazıt. Det er omtrent en 2-timers kjøretur, men 100 % verdt det. Palasset er som en Game of Thrones-festning plassert på en ensom, tåkete fjellside.

På vei tilbake fant vi noen naturlige varme kilder i villmarken. Ingenting slår å bade i varmt vann mens snøen faller rundt deg.

Dag 4: Ani – Spøkelsesbyen

Utforsking av Ani-ruinene

Sist, men absolutt ikke minst, tilbrakte vi dag 4 med filming ved Ani-ruinene, den såkalte «byen med 1001 kirker». Det er en forlatt middelalderby rett på grensen til Armenia.

Se for deg smuldrende katedraler, gamle bymurer, eldgamle moskeer – alt plassert på klipper over en svingete elv. Det er bokstavelig talt ingenting rundt. Ingen suvenirbutikker, ingen folkemengder, bare du og vinden som uler gjennom gamle steiner.

Tips: Ta med gode støvler. Noen områder blir veldig gjørmete om vinteren.

Avsluttende tanker om Kars

Hvis du vil ha et ekte tyrkisk eventyr, er Kars uvirkelig. Det er rått, autentisk og helt utenfor masseturismens radar. Og hvor ellers kan du ri på en hest på en frossen innsjø, spise ost i en snødekt landsby og vandre i en forlatt by – alt på fire dager?

Ofte stilte spørsmål om et besøk i Kars

Er det trygt å besøke Kars?

Ja! Det er veldig trygt, utrolig gjestfritt, og lokalbefolkningen er begeistret for å se utlendinger utforske.

Når er den beste tiden å besøke Kars?

Vinter (desember–mars) for den snødekte magien, eller tidlig høst (september–oktober) for kjølig vær og mindre gjørme. Merk at det er iskaldt om vinteren!



Trenger jeg en guide for Ani-ruinene?

Ikke strengt tatt, men å ha en guide gjør det mye rikere – det er så mye lagdelt historie som er lett å gå glipp av hvis du vandrer alene.

Kan du besøke Kars uten å snakke tyrkisk?

Jada, det er mulig! Engelsk er ikke utbredt, men folk er tålmodige og vennlige. I tillegg redder Google Translate dagen.

Der har du det – det er Kars. Vill. Kaldt. Nydelig. Full av historier. Hvis du planlegger din egen tur, bare kle deg godt, og gjør deg klar for et eventyr du aldri vil glemme.