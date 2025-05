Ankara nøytraliserte nesten to dusin YPG/PKK-terrorister i Nord-Syria i løpet av helgen, som en del av en rekke angrep tidligere i år. Operasjonene, som har som mål å demontere terroristenes baser, understreker Tyrkias krav om at YPG må oppløses og avvæpnes, og at alle PKK-terrorister må forlate syrisk territorium.

Utover Tyrkias umiddelbare sikkerhetsbekymringer utgjør YPG/PKKs aktiviteter en bredere regional trussel, som destabiliserer Syria, undergraver Iraks suverenitet og kompliserer USAs antiterrorstrategier. Derfor er det et sterkt argument for en samlet regional strategi mot YPG/PKK-terrorisme.

Å gjenoppbygge Syria på riktig måte

Væpnede grupper som opererer uavhengig av den syriske hæren utfordrer direkte Damaskus' suverenitet. Deres etablerte tilstedeværelse hindrer Syrias pågående innsats for militær integrasjon, som er avgjørende for nasjonal stabilitet etter konflikten.

Presidenten for Syrias overgangsregjering, Ahmed al Sharaa, har allerede gjort det klart at våpen ikke bør falle i hendene på noen andre enn staten, noe som gjør avvæpningen av PKK/YPG ikke bare ønskelig, men nødvendig.

Nylige utviklinger viser at PKK/YPG-terrorister nekter å redusere voldelige sammenstøt i Nord-Syria. For eksempel har deres fortsatte tilstedeværelse sammenfalt med en rekke bombeangrep i Manbij-distriktet i Syria, og antallet ofre har økt i flere måneder. Dette har utfordret al Sharaas innsats for å begrense volden og styrke statens autoritet.

Omer Ozdemir, en førsteamanuensis ved Ibn Haldun-universitetet, uttalte til TRT World: “For Damaskus, som ønsker å gjenoppbygge hæren samtidig som de gjenoppbygger staten, vil eksistensen av en militær gruppe uavhengig av hæren være en faktor som undergraver suvereniteten.”

Fra dagens ståsted er noen risikoer for suvereniteten allerede tydelige. De USA-støttede Syriske Demokratiske Styrkene (SDF), som inkluderer PKKs syriske gren, forverrer denne utfordringen ved å motsette seg integrasjon og søke semi-autonom militær status.

Dette strider mot Syrias visjon om en samlet nasjonal hær som representerer “alle syrere.” På en positiv note ser det ut til at over 70 syriske væpnede fraksjoner vil delta i den nye administrasjonen. Likevel vil tilstedeværelsen av utenlandske terroristkrigere i PKK/YPGs rekker forbli en stor utfordring for militær samhold og kan sette Syrias langsiktige stabilitet i fare.

Gitt al Sharaas svært produktive besøk til Tyrkia denne uken, kan begge nasjoner styrke samarbeidet om antiterrorisme gjennom felles mekanismer og sanntids etterretningsdeling med Irak, foreslo Ozdemir.

Et slikt tiltak kan være et verdifullt tillegg til de vanskelige forhandlingene mellom Damaskus og YPG om avvæpning. Det er begrenset optimisme rundt forhandlingsprosessen, og hvis Damaskus og USA-støttede terrorister ikke klarer å komme til enighet, kan felles etterretningsdeling tilby en alternativ vei for antiterrorarbeid.

Realiteten er oppmuntrende: Ankara nøytraliserte nylig senior PKK/YPG-terrorist Mahmut Agca i en etterretningsbasert operasjon i Nord-Syria, og beviste dermed at de har kapasiteten og dybden til å betydelig støtte Syrias antiterrorinnsats mot PKK/YPG.

Washingtons interesser

For USA vil en revurdering av støtten til SDF være i tråd med både strategiske interesser og regional stabilitet. For det første vil det tillate Washington å bryte med illusjonen om at SDF er nøkkelen til å forhindre en Daesh-gjenoppblomstring. YPG/PKKs aktiviteter i et post-Assad Syria er et bevis på dette: Gruppen har forsøkt å etablere en terror-korridor langs Tyrkias grenseområder og har gjort lite utover å vokte Daesh-fanger i fengsel.

I kontrast har håndfast samarbeid mot Daesh involvert direkte etterretningsdeling mellom Washington og Damaskus. Dette ble tydelig forrige måned da tidlige amerikanske etterretningsvarsler hjalp myndighetene med å avverge et angrep i Syrias hovedstad.

Tyrkia, Irak, Syria og Jordan har også hatt tidlige diskusjoner om å bekjempe Daesh, noe som gir Washington nye muligheter til å engasjere seg uten komplikasjonene som følger med YPG/PKK-tilknytninger.

“Ved å fjerne YPG-PKK fra ligningen kan USA velge å samarbeide med sin langt sterkere, langsiktige NATO-allierte Tyrkia i krigen mot Daesh,” sa Serhat Suha Cubukcuoglu, leder for Tyrkia-programmet ved TRENDS Research and Advisory. “Det ville være et enormt skritt mot å så frøene til godvilje og tillitsbygging mellom Ankara og Washington.”

Iraks interesser

For Bagdad er det å utrydde PKK-elementer ikke bare en gest av regional solidaritet; det er en nasjonal sikkerhetsnødvendighet. PKKs okkupasjon av Sinjar undergraver Iraks suverenitet og truer suksessen til strategiske prosjekter som Utviklingsvei-initiativet med Tyrkia. Gitt PKKs tiår gamle terrorangrep mot Tyrkia, undergraver deres skjulesteder på irakisk jord effektivt tillitsbygging i antiterrorarbeid. Bagdad har vist velkommen intensjon ved å forby PKK. Men for å bringe Tyrkia og Iraks felles kampkapasiteter frem i lyset, er det avgjørende å utpeke dem som en terrororganisasjon.

“Samarbeid med Tyrkia om PKK-spørsmålet vil være til stor fordel for Irak,” sa Cagatay Balci, en forsker ved det Ankara-baserte Senteret for iranske studier (IRAM), til TRT World. Han fremhevet Tyrkias evne til “militært å beseire PKK” som en nøkkelressurs i denne innsatsen.

Å adressere PKK-trusselen gjør det også mulig for Irak å konfrontere det bredere nettverket av terrorforbindelser opprettholdt gjennom Kurdistans Samfunnsunion (KCK), som historisk har tillatt PKK å operere fra irakisk territorium. Mohammed Shia Al Sudanis regjering har en kritisk mulighet til å rette opp tidligere feil og styrke den regionale sikkerhetsarkitekturen.

Til syvende og sist er det klart at Tyrkias legitime sikkerhetsbekymringer angående YPG/PKK-terrorisme samsvarer med de strategiske interessene til Washington, Damaskus og Bagdad. En omfattende regional strategi bør prioritere forbedret etterretningsdeling og enhetlige antiterroroperasjoner som utrydder PKK-forlengelser uten unntak.

Regional stabilitet avhenger av samlet handling, urokkelig i møte med terrorens skiftende landskap.