TYRKIA 1 min lesing Tyrkia fordømmer de pågående israelske angrepene på Gaza og krever internasjonal handling Tyrkia fordømmer de pågående israelske angrepene på Gaza og krever internasjonal handling "Det er uakseptabelt at Israel forårsaker en ny spiral av vold," sier Tyrkias utenriksministerium. "Det er uakseptabelt at Israel forårsaker en ny spiral av vold," sier Tyrkias utenriksministerium.

Ankara urged the international community to take a firm stance against Israel’s aggression, emphasising the need for an immediate and lasting ceasefire. / TRT World