Sudan anklager Rapid Support Forces for å ha henrettet over 31 sivile

RSF nekter for ansvar og sier at personene som ble sett i videoene som henrettet sivile, ikke var tilknyttet deres rekker.