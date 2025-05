En høytstående russisk tjenestemann har uttalt at den tyrkiske storbyen Istanbul er i ferd med å bli den «hovedplattformen» for forhandlinger mellom Moskva og Kiev, hvor de to landene tidligere denne måneden holdt sine første direkte samtaler på tre år.

«Istanbul-plattformen er i ferd med å bli hovedplattformen for å gjennomføre forhandlinger på alle områder som angår Svartehavet, Svartehavsavtalen, kornavtalen og nå de russisk-ukrainske forhandlingene,» sa sekretæren for det russiske sikkerhetsrådet, Sergey Shoygu, under et møte med Tyrkias generalsekretær for det nasjonale sikkerhetsrådet, Okay Memis, torsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass.

Videre rapporterte Tass at Shoygu takket Tyrkias ledelse for å ha gitt en plattform for direkte samtaler mellom Russland og Ukraina.

«Vi vet at Ankara har gjort betydelige anstrengelser, blant annet når det gjelder å sikre sikkerhet, for å skape optimale forhold for delegasjonenes arbeid,» ble Shoygu sitert på å si.

Den 16. mai holdt Russland og Ukraina sine første direkte samtaler på tre år i Istanbul, hvor de to partene blant annet ble enige om en storskala utveksling av fanger som involverte totalt 1 000 personer fra hver side.

Under samtalene, som ble tilrettelagt av Tyrkia, ble begge sider også enige om å fortsette forhandlingene for en våpenhvile.