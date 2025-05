FN: 'nullkontaktpolitikk' under Israels forbud mot UNRWA 'gir ingen mening'

"FNs byrå for palestinske flyktninger er en uunnværlig del av operasjonen, og de må forbli der," sier talspersonen for FNs humanitære kontor. "FNs byrå for palestinske flyktninger er en uunnværlig del av operasjonen, og de må forbli der," sier talspersonen for FNs humanitære kontor.