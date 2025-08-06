Japońscy przywódcy ponowili apel o świat bez broni jądrowej, przy okazji upamiętnienia 80. rocznicy amerykańskiego bombardowania atomowego Hiroszimy.

Premier Shigeru Ishiba potwierdził zaangażowanie swojego kraju w globalne rozbrojenie nuklearne i przypomniał, że Japonia jest jedynym państwem, które doświadczyło ataków atomowych podczas wojny, jak podała stacja NHK.

"Kiedy odwiedziłem Muzeum Pokoju w Hiroszimie, odnowiłem swoje postanowienie, że te nieznośne doświadczenia i wspomnienia nie mogą zostać zapomniane i muszą być przekazywane przyszłym pokoleniom" - powiedział uczestnikom ceremonii, która odbyła się w Parku Pokoju w Hiroszimie w środę.

"Minęło osiemdziesiąt lat od zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę, która w jednej chwili zamieniła to miasto w spaloną pustynię, i z szacunkiem złożyłem szczere kondolencje duchom tych, którzy stracili życie" - dodał później na platformie X.

W swoim przemówieniu burmistrz Hiroszimy, Kazumi Matsui, ostrzegł przed "przyspieszającym trendem rozbudowy militarnej na świecie" w kontekście wojny Rosji na Ukrainie oraz konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

"Te wydarzenia rażąco ignorują lekcje, które społeczność międzynarodowa powinna była wyciągnąć z tragedii historii" - powiedział.

Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 8:15 czasu lokalnego (23:15 GMT we wtorek), dokładnie w momencie, gdy 6 sierpnia 1945 roku USA zrzuciły bombę na Hiroszimę.

Liczba ocalałych maleje