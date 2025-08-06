ŚWIAT
NATO wzmacnia wschodnią flankę – niemieckie myśliwce na polskim niebie
Jak podkreślił rzecznik niemieckich sił powietrznych - jest to wyraz solidarności sojuszniczej oraz wiarygodne odstraszanie potencjalnego agresora.
Polski żołnierz stoi obok samolotu Eurofighter Typhoon, Malbork, kwiecień 2025 r. / Reuters
15 godzin temu

Niemiecka armia skierowała do Polski pięć myśliwców Eurofighter Typhoon, które będą wspierać polskie siły w nadzorze przestrzeni powietrznej. Maszyny operować będą z bazy wojskowej w Minsk Mazowiecki, położonej na wschód od Warszawy. 

W misji uczestniczy około 150 niemieckich żołnierzy.

Niemiecka obecność w Polsce ma wzmocnić wschodnią flankę NATO w obliczu narastających napięć z Rosją. 

Jak podkreślił rzecznik niemieckich sił powietrznych w rozmowie z dziennikiem Bild - jest to wyraz solidarności sojuszniczej oraz wiarygodne odstraszanie potencjalnego agresora. 

Loty patrolowe rozpoczęły się już we wtorek.

Od kwietnia niemieckie siły powietrzne wspierają polskie służby w monitorowaniu przestrzeni powietrznej. Do tej pory misja była realizowana przez myśliwce stacjonujące w niemieckim Rostocku.

Według przewidywań misja ma potrwać około miesiąc, jednakże może to zostać zmodyfikowane w zależności od przebiegu wydarzeń.

ŹRÓDŁO:aa
