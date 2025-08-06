Niemiecka armia skierowała do Polski pięć myśliwców Eurofighter Typhoon, które będą wspierać polskie siły w nadzorze przestrzeni powietrznej. Maszyny operować będą z bazy wojskowej w Minsk Mazowiecki, położonej na wschód od Warszawy.

W misji uczestniczy około 150 niemieckich żołnierzy.

Niemiecka obecność w Polsce ma wzmocnić wschodnią flankę NATO w obliczu narastających napięć z Rosją.

Jak podkreślił rzecznik niemieckich sił powietrznych w rozmowie z dziennikiem Bild - jest to wyraz solidarności sojuszniczej oraz wiarygodne odstraszanie potencjalnego agresora.