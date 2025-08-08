ŚWIAT
Berlin zapowiada dalsze kontrole graniczne
Niemcy przedłużają kontrole graniczne, podkreślając ich skuteczność w ograniczaniu nielegalnej migracji.
18 godzin temu

Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt, zapowiedział przedłużenie kontroli granicznych poza wrzesień. Podkreślił ich skuteczność w ograniczaniu nielegalnej migracji. 

Według pierwotnych założeń, środki kontroli miały wygasnąć w połowie września. 

Dobrindt, polityk konserwatywny i sojusznik kanclerza Friedricha Merza, stwierdził, że działania te będą utrzymywane do czasu osiągnięcia ogólnoeuropejskiego porozumienia w sprawie migracji i skutecznego zabezpieczenia zewnętrznych granic UE.

Podczas kampanii wyborczej w lutym, partia Merza - Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna - obiecała zdecydowane kroki wobec migracji. Po objęciu władzy w maju, koalicja rozszerzyła kontrole na granicach z sąsiednimi państwami UE.

Decyzje Niemiec wywołały napięcia z Polską, która w odpowiedzi wprowadziła tymczasowe kontrole graniczne z Niemcami i Litwą, przedłużając je do 4 października.

Polscy politycy oskarżają Niemcy o wypychanie migrantów na polskie terytorium.

Zgodnie z unijnym prawem, państwa członkowskie mogą wprowadzać tymczasowe kontrole tylko w wyjątkowych sytuacjach.

