Policja poinformowała, że trzy osoby zginęły w wyniku strzelaniny w sklepie Target w Austin, w stanie Teksas, a podejrzany został zatrzymany.
Policja w Austin napisała w poniedziałek na platformie społecznościowej X, że miejsce zdarzenia nadal jest aktywne, a śledztwo trwa.
W oświadczeniu policji nie podano, czy ktoś został ranny. Służby ratunkowe Austin-Travis County poinformowały na platformie X, że udzieliły pomocy czterem osobom, ale nie podały szczegółów.
Policja w Austin zidentyfikowała podejrzanego jako białego mężczyznę ubranego w szorty i koszulę w hawajski wzór. Funkcjonariusze zamknęli kilka dróg w okolicy i ostrzegli mieszkańców, aby nie zbliżali się do podejrzanego.
Strzelanina miała miejsce w okresie zakupów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Nagrania wideo pokazują dużą liczbę policjantów i służb ratunkowych na parkingu sklepu.