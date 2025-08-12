ŚWIAT
1 min. czytania
Strzelanina w sklepie Target w Teksasie, 3 ofiary śmiertelne
Policja nie podała liczby rannych, ale służby ratownicze hrabstwa Austin-Travis poinformowały na platformie X, że udzieliły pomocy czterem osobom.
Do strzelaniny doszło w okresie zakupów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. / AP
1 dzień temu

Policja poinformowała, że trzy osoby zginęły w wyniku strzelaniny w sklepie Target w Austin, w stanie Teksas, a podejrzany został zatrzymany.

Policja w Austin napisała w poniedziałek na platformie społecznościowej X, że miejsce zdarzenia nadal jest aktywne, a śledztwo trwa.

W oświadczeniu policji nie podano, czy ktoś został ranny. Służby ratunkowe Austin-Travis County poinformowały na platformie X, że udzieliły pomocy czterem osobom, ale nie podały szczegółów.

Policja w Austin zidentyfikowała podejrzanego jako białego mężczyznę ubranego w szorty i koszulę w hawajski wzór. Funkcjonariusze zamknęli kilka dróg w okolicy i ostrzegli mieszkańców, aby nie zbliżali się do podejrzanego.

Strzelanina miała miejsce w okresie zakupów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Nagrania wideo pokazują dużą liczbę policjantów i służb ratunkowych na parkingu sklepu.

