Policja poinformowała, że trzy osoby zginęły w wyniku strzelaniny w sklepie Target w Austin, w stanie Teksas, a podejrzany został zatrzymany.

Policja w Austin napisała w poniedziałek na platformie społecznościowej X, że miejsce zdarzenia nadal jest aktywne, a śledztwo trwa.

W oświadczeniu policji nie podano, czy ktoś został ranny. Służby ratunkowe Austin-Travis County poinformowały na platformie X, że udzieliły pomocy czterem osobom, ale nie podały szczegółów.