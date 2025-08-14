Polskie służby oskarżyły sześć osób o sabotaż na zlecenie zagranicznych wywiadów.

Sprawa związana jest z dochodzeniem wobec Serhii S., Ukraińca skazanego w tym roku za planowanie działań sabotażowych na rzecz Rosji.

Prokuratura podejrzewa, że zorganizowana grupa przestępcza działająca w Polsce rekrutowała i organizowała sabotaż dla obcych służb wywiadowczych. Celem działań było wywołanie niepokoju społecznego i podważenie autorytetu państwa.

Wśród oskarżonych są trzej Polacy: Kamil K., Dawid P., Łukasz K. oraz trzej Białorusini: Stepan K., Andrei B. i Yaraslau S. Zarzuty dotyczą m.in. podpaleń magazynów i restauracji w 2023 i 2024 roku w różnych miejscach Polski, m.in. w Markach, Gdańsku i Gdyni.