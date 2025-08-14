ŚWIAT
Sześć osób oskarżonych o sabotaż na zlecenie obcych wywiadów
Wśród oskarżonych są trzej Polacy oraz trzej Białorusini. Zarzuty dotyczą m.in. podpaleń magazynów i restauracji w 2023 i 2024 roku w różnych miejscach Polski.
Zdjęcie archiwalne: Płonące centrum handlowe w Warszawie / Reuters
14 sierpnia 2025

Polskie służby oskarżyły sześć osób o sabotaż na zlecenie zagranicznych wywiadów.

Sprawa związana jest z dochodzeniem wobec Serhii S., Ukraińca skazanego w tym roku za planowanie działań sabotażowych na rzecz Rosji.

Prokuratura podejrzewa, że zorganizowana grupa przestępcza działająca w Polsce rekrutowała i organizowała sabotaż dla obcych służb wywiadowczych. Celem działań było wywołanie niepokoju społecznego i podważenie autorytetu państwa.

Wśród oskarżonych są trzej Polacy: Kamil K., Dawid P., Łukasz K. oraz trzej Białorusini: Stepan K., Andrei B. i Yaraslau S. Zarzuty dotyczą m.in. podpaleń magazynów i restauracji w 2023 i 2024 roku w różnych miejscach Polski, m.in. w Markach, Gdańsku i Gdyni.

Czterech podejrzanych odpowiada za sabotaż, a niektórzy z nich także za handel bronią i narkotykami. Część przyznała się do winy, inni zaprzeczają zarzutom. 

Polska oskarża rosyjskie i białoruskie służby o organizację tych działań. Zarzuty są jednak odrzucane przez Moskwę i Mińsk.

PowiązaneTRT Global - Bomba w paczce. Prokuratura postawiła zarzuty
