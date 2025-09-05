Białoruscy agenci kontrwywiadu zatrzymali polskiego obywatela. Mężczyzna miał przy sobie dokumenty, których treść dotyczyła nadchodzących ćwiczeń wojskowych Zapad-25. Zatrzymano także obywatela Białorusi.

Polak usłyszał zarzuty o szpiegostwo.

Do zatrzymania doszło w mieście Lepel, na wschód od Mińska. Podejrzany posiadał również gotówkę i kartę SIM zarejestrowaną na inną osobę.

Białoruska agencja Belta, donosi o istnieniu niepodważalnych dowodów na jego działalność szpiegowską. Twierdzi również, że moment przekazania tajnego dokumentu został nagrany.

Polak miał próbować zwerbować zatrzymanego Białorusina, oferując mu pieniądze i drobne prezenty.