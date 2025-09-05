ŚWIAT
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Białoruski kontrwywiad zatrzymał Polaka podejrzanego o szpiegostwo. Mężczyzna miał przy sobie dokumenty dotyczące zaplanowanych na ten miesiąc manewrów Rosji i Białorusi.
Na ekranie wyświetlono flagę Białoruś, Mińsk 25 stycznia 2025 r. / AFP
5 września 2025

Białoruscy agenci kontrwywiadu zatrzymali polskiego obywatela. Mężczyzna miał przy sobie dokumenty, których treść dotyczyła nadchodzących ćwiczeń wojskowych Zapad-25. Zatrzymano także obywatela Białorusi. 

Polak usłyszał zarzuty o szpiegostwo.

Do zatrzymania doszło w mieście Lepel, na wschód od Mińska. Podejrzany posiadał również gotówkę i kartę SIM zarejestrowaną na inną osobę. 

Białoruska agencja Belta, donosi o istnieniu niepodważalnych dowodów na jego działalność szpiegowską. Twierdzi również, że moment przekazania tajnego dokumentu został nagrany.

Polak miał próbować zwerbować zatrzymanego Białorusina, oferując mu pieniądze i drobne prezenty. 

Ćwiczenia Zapad, które odbywają się co dwa lata na terytorium Białorusi lub Rosji, przyciągają uwagę Zachodu ze względu na bliskie sąsiedztwo z krajami NATO – Polską, Łotwą i Litwą.

Łukaszenka od lat zacieśnia współpracę z Władimirem Putinem, zwłaszcza po kryzysie politycznym w 2020 roku.

Rosja przeniosła taktyczną broń jądrową na terytorium Białorusi, co dodatkowo zwiększa napięcia w regionie.

ŹRÓDŁO:Reuters
