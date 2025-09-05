Białoruscy agenci kontrwywiadu zatrzymali polskiego obywatela. Mężczyzna miał przy sobie dokumenty, których treść dotyczyła nadchodzących ćwiczeń wojskowych Zapad-25. Zatrzymano także obywatela Białorusi.
Polak usłyszał zarzuty o szpiegostwo.
Do zatrzymania doszło w mieście Lepel, na wschód od Mińska. Podejrzany posiadał również gotówkę i kartę SIM zarejestrowaną na inną osobę.
Białoruska agencja Belta, donosi o istnieniu niepodważalnych dowodów na jego działalność szpiegowską. Twierdzi również, że moment przekazania tajnego dokumentu został nagrany.
Polak miał próbować zwerbować zatrzymanego Białorusina, oferując mu pieniądze i drobne prezenty.
Ćwiczenia Zapad, które odbywają się co dwa lata na terytorium Białorusi lub Rosji, przyciągają uwagę Zachodu ze względu na bliskie sąsiedztwo z krajami NATO – Polską, Łotwą i Litwą.
Łukaszenka od lat zacieśnia współpracę z Władimirem Putinem, zwłaszcza po kryzysie politycznym w 2020 roku.
Rosja przeniosła taktyczną broń jądrową na terytorium Białorusi, co dodatkowo zwiększa napięcia w regionie.