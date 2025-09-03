W środę, w odpowiedzi na rosyjskie ataki powietrzne wymierzone w cele znajdujące się w zachodniej części Ukrainy, polskie oraz sojusznicze lotnictwo zostało postawione w stan gotowości — poinformowało Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP.

Rosyjska Federacja ponownie przeprowadziła ataki na obiekty zlokalizowane na terytorium Ukrainy — podkreślono w komunikacie opublikowanym na platformie X.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, polskie i sojusznicze statki powietrzne prowadziły intensywne operacje, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radarowego osiągnęły najwyższy poziom gotowości bojowej.