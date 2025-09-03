ŚWIAT
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Polskie i sojusznicze samoloty patrolowały przestrzeń powietrzną w reakcji na rosyjskie naloty w pobliżu granicy z Polską.
Na zdjęciu: Samoloty Boeing C-17A Globemaster III armii amerykańskiej biorą udział w ćwiczeniach wojskowych "Swift Response 2025”. / AP
3 września 2025

W środę, w odpowiedzi na rosyjskie ataki powietrzne wymierzone w cele znajdujące się w zachodniej części Ukrainy, polskie oraz sojusznicze lotnictwo zostało postawione w stan gotowości — poinformowało Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP.

Rosyjska Federacja ponownie przeprowadziła ataki na obiekty zlokalizowane na terytorium Ukrainy — podkreślono w komunikacie opublikowanym na platformie X. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, polskie i sojusznicze statki powietrzne prowadziły intensywne operacje, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radarowego osiągnęły najwyższy poziom gotowości bojowej.

O godzinie 1:40 GMT w całej Ukrainie ogłoszono alarmy przeciwlotnicze.

Krótko po godzinie 9 czasu lokalnego, na profilu Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP na platformie X poinformowano o zakończeniu operacji “w związku z zaprzestaniem uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”.

ŹRÓDŁO:Reuters
