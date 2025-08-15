W środę, duże polskie miasto mogło zostać pozbawione dostępu do wody w wyniku cyberataku, jednak próba została udaremniona, poinformował wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Polska, ze względu na swoje znaczenie jako centrum pomocy dla Ukrainy, jest celem rosyjskich cyberataków i działań sabotażowych. Gawkowski określił Polskę jako “główny cel” Rosji wśród krajów NATO.

W czwartek wywiadzie dla portalu Onet, minister cyfryzacji i wicepremier nie ujawnił, kto stał za atakiem ani które miasto było celem ataku.

Wyjaśnił, że cyberatak mógł doprowadzić do braku wody w jednym z większych polskich miast.