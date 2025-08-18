ŚWIAT
2 min. czytania
Ukraina musi oddać terytorium Rosji: sugeruje Trump
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z Trumpem w Białym Domu w poniedziałek, aby omówić propozycje.
Ukraina musi oddać terytorium Rosji: sugeruje Trump
Trump zwraca uwagę na wpis w mediach społecznościowych wzywający Ukrainę do oddania Rosji części terytorium. / AP
18 sierpnia 2025

Prezydent USA Donald Trump, udostępnił na swojej platformie Truth Social wiadomość użytkownika, w której stwierdzono, że Ukraina musi być gotowa oddać część swoich terytoriów Rosji.

“Ukraina musi być gotowa stracić część terytorium na rzecz Rosji; w przeciwnym razie, im dłużej trwa wojna, tym więcej ziemi będą tracić!” – napisano w poście w niedzielę.

Wcześniej sekretarz stanu USA, Marco Rubio powiedział, że zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą “pójść na ustępstwa”, aby osiągnąć porozumienie pokojowe.

“Nie można zawrzeć porozumienia pokojowego między dwoma walczącymi stronami, jeśli obie nie zgodzą się na pewne ustępstwa. W przeciwnym razie, jeśli jedna strona dostanie wszystko, czego chce, to nie jest pokój, to kapitulacja” – powiedział w wywiadzie dla Fox News.

Rubio wskazał kluczowe kwestie, które pozostały nierozwiązane po piątkowym szczycie w Anchorage na Alasce między prezydentem USA Donaldem Trumpem, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zaliczył do nich “ustalenie granic terytorialnych, kwestie długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa oraz to, z kim Ukraina może zawierać sojusze wojskowe”.

Rubio dodał, że decyzje dotyczące terytoriów ostatecznie należą do Ukrainy.

“To ich terytorium. To ich kraj” – podkreślił.

Trump i Putin odbyli trzygodzinne spotkanie za zamkniętymi drzwiami na Alasce, podczas którego Putin stwierdził, że osiągnięto “porozumienie”.

Polecane

Po szczycie Trump powiedział Fox News, że uzgodniono znaczące punkty, a do rozwiązania pozostały jedynie drobne kwestie.

Spotkanie w Białym Domu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się w poniedziałek z Trumpem w Białym Domu, aby omówić propozycje.

Grupa wysokich rangą europejskich liderów oraz szef NATO przybędą w poniedziałek do Waszyngtonu, aby wziąć udział w rozmowach na temat Ukrainy.

W spotkaniu wezmą udział prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

W osobnym poście na Truth Social w niedzielę Trump skrytykował doniesienia medialne, które twierdziły, że poniósł “poważną porażkę”, pozwalając Putinowi na spotkanie na szczycie w USA.

Stwierdził, że Putin “z chęcią zorganizowałby spotkanie gdziekolwiek indziej, ale nie w USA, a Fałszywe Wiadomości o tym wiedzą. To był kluczowy punkt sporny!”

Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us