Prezydent USA Donald Trump, udostępnił na swojej platformie Truth Social wiadomość użytkownika, w której stwierdzono, że Ukraina musi być gotowa oddać część swoich terytoriów Rosji.
“Ukraina musi być gotowa stracić część terytorium na rzecz Rosji; w przeciwnym razie, im dłużej trwa wojna, tym więcej ziemi będą tracić!” – napisano w poście w niedzielę.
Wcześniej sekretarz stanu USA, Marco Rubio powiedział, że zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą “pójść na ustępstwa”, aby osiągnąć porozumienie pokojowe.
“Nie można zawrzeć porozumienia pokojowego między dwoma walczącymi stronami, jeśli obie nie zgodzą się na pewne ustępstwa. W przeciwnym razie, jeśli jedna strona dostanie wszystko, czego chce, to nie jest pokój, to kapitulacja” – powiedział w wywiadzie dla Fox News.
Rubio wskazał kluczowe kwestie, które pozostały nierozwiązane po piątkowym szczycie w Anchorage na Alasce między prezydentem USA Donaldem Trumpem, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zaliczył do nich “ustalenie granic terytorialnych, kwestie długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa oraz to, z kim Ukraina może zawierać sojusze wojskowe”.
Rubio dodał, że decyzje dotyczące terytoriów ostatecznie należą do Ukrainy.
“To ich terytorium. To ich kraj” – podkreślił.
Trump i Putin odbyli trzygodzinne spotkanie za zamkniętymi drzwiami na Alasce, podczas którego Putin stwierdził, że osiągnięto “porozumienie”.
Po szczycie Trump powiedział Fox News, że uzgodniono znaczące punkty, a do rozwiązania pozostały jedynie drobne kwestie.
Spotkanie w Białym Domu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się w poniedziałek z Trumpem w Białym Domu, aby omówić propozycje.
Grupa wysokich rangą europejskich liderów oraz szef NATO przybędą w poniedziałek do Waszyngtonu, aby wziąć udział w rozmowach na temat Ukrainy.
W spotkaniu wezmą udział prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
W osobnym poście na Truth Social w niedzielę Trump skrytykował doniesienia medialne, które twierdziły, że poniósł “poważną porażkę”, pozwalając Putinowi na spotkanie na szczycie w USA.
Stwierdził, że Putin “z chęcią zorganizowałby spotkanie gdziekolwiek indziej, ale nie w USA, a Fałszywe Wiadomości o tym wiedzą. To był kluczowy punkt sporny!”