Prezydent USA Donald Trump, udostępnił na swojej platformie Truth Social wiadomość użytkownika, w której stwierdzono, że Ukraina musi być gotowa oddać część swoich terytoriów Rosji.

“Ukraina musi być gotowa stracić część terytorium na rzecz Rosji; w przeciwnym razie, im dłużej trwa wojna, tym więcej ziemi będą tracić!” – napisano w poście w niedzielę.

Wcześniej sekretarz stanu USA, Marco Rubio powiedział, że zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą “pójść na ustępstwa”, aby osiągnąć porozumienie pokojowe.

“Nie można zawrzeć porozumienia pokojowego między dwoma walczącymi stronami, jeśli obie nie zgodzą się na pewne ustępstwa. W przeciwnym razie, jeśli jedna strona dostanie wszystko, czego chce, to nie jest pokój, to kapitulacja” – powiedział w wywiadzie dla Fox News.

Rubio wskazał kluczowe kwestie, które pozostały nierozwiązane po piątkowym szczycie w Anchorage na Alasce między prezydentem USA Donaldem Trumpem, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zaliczył do nich “ustalenie granic terytorialnych, kwestie długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa oraz to, z kim Ukraina może zawierać sojusze wojskowe”.

Rubio dodał, że decyzje dotyczące terytoriów ostatecznie należą do Ukrainy.

“To ich terytorium. To ich kraj” – podkreślił.

Trump i Putin odbyli trzygodzinne spotkanie za zamkniętymi drzwiami na Alasce, podczas którego Putin stwierdził, że osiągnięto “porozumienie”.