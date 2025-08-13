ŚWIAT
4 min. czytania
80 lat po Hiroszimie, zagrożenie nuklearne wciąż wisi nad nami
W momencie, gdy świat obchodzi 80. rocznicę zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, historie ocalałych oraz eskalacja napięć nuklearnych jasno pokazują, że tylko całkowita likwidacja broni atomowej może położyć kres temu zagrożeniu.
80 lat po Hiroszimie, zagrożenie nuklearne wciąż wisi nad nami
Grzyb atomowy wznosi się nad Hiroszimą 6 sierpnia 1945 roku, chwilę po zdetonowaniu pierwszej w historii użytej w wojnie broni jądrowej. / AP
Susi SnyderSusi Snyder
1 dzień temu

Osiemdziesiąt lat temu, wczesnym rankiem 6 sierpnia 1945 roku, amerykański bombowiec B-29 wystartował z wyspy Tinian na Marianach Północnych. O godzinie 8:15 nowy rodzaj bomby, którą przewoził, eksplodował na wysokości około 600 metrów nad miastem.

W ciągu pierwszych kilku sekund 300-metrowa kula ognia zaczęła pochłaniać wszystko na swojej drodze. Gorąca kula ognia podniosła temperaturę na ziemi do ponad 3800°C, powodując odparowanie każdej żywej tkanki.

Fala uderzeniowa bomby zniszczyła budynki we wszystkich kierunkach. Gazy spalone przez kulę ognia stworzyły ogromną próżnię, a pył i gruz wypełniły powstałą przestrzeń. Nad zrównanym z ziemią miastem Hiroszima uniósł się smukły grzyb atomowy.

W ciągu kilku minut zginęło 80 000 osób w wyniku użycia pierwszej broni nuklearnej w historii wojen. Setki tysięcy kolejnych osób zmarło w wyniku jej skutków w nadchodzących miesiącach. Drugi atak, na Nagasaki trzy dni później, doprowadził do śmierci kolejnych 100 000 osób. Co najmniej 38 000 ofiar to niemowlęta i dzieci.

Ostrzeżenie od ocalałego

Jednakże, pod grzybem atomowym nie wszyscy zginęli. Ocaleni - tacy jak Setsuko Thurlow, która miała 13 lat, gdy USA zbombardowały Hiroszimę - przez dekady opowiadali światu o tym, co naprawdę robi broń nuklearna, starając się, aby nigdy więcej nie została użyta. W trakcie wykładu z okazji przyznania Pokojowej Nagrody Nobla w 2017 roku, Setsuko opisała swoje doświadczenia:

“Gdy wyczołgałam się, ruiny płonęły. Większość moich koleżanek i kolegów z klasy w tym budynku spłonęła żywcem. Widziałam wokół siebie całkowite, niewyobrażalne zniszczenie.

“Procesje postaci przypominających duchy przemieszczały się powoli. Ludzie groteskowo ranni, krwawiący, poparzeni, sczerniali i spuchnięci. Niektórym brakowało części ciała. Skóra i mięśnie zwisały z ich kości. Niektórzy trzymali w rękach swoje gałki oczne. Inni mieli otwarte brzuchy, z których wypadały wnętrzności.

“W powietrzu unosił się odór spalonego ludzkiego ciała. W ten sposób, za pomocą jednej bomby, moje ukochane miasto zostało zrównane z ziemią.”

Opowieści o tym, co dzieje się, gdy używa się broni nuklearnej, choć bolesne dla ocalałych, są koniecznym przypomnieniem, że te bomby zostały zaprojektowane, by powodować masowe zniszczenia. Broń stworzona, by spalić miasto.

Bomby zrzucone przez USA na Hiroszimę i Nagasaki były ułamkiem wielkości tych, które znajdują się w dzisiejszych arsenałach. Według Nuclear Ban Monitor obecna łączna siła wybuchowa 9604 głowic nuklearnych dostępnych na początku 2025 roku odpowiada sile ponad 146 500 bomb z Hiroszimy.

Każda z tych bomb ma moc wystarczającą, by w kilka sekund zniszczyć miasto i zabić dziesiątki tysięcy ludzi w jednej chwili. Przy większości światowej populacji mieszkającej w ponad 11 tysiącach miast na całym świecie, istnieje więcej niż wystarczająca liczba broni nuklearnych gotowych do użycia, by zniszczyć życie, jakie znamy.

Polecane

Ataki USA na Hiroszimę i Nagasaki, po pierwszym teście nuklearnym w Nowym Meksyku kilka tygodni wcześniej, pokazały, że broń nuklearna nie może być używana bez powodowania katastrofalnych, międzypokoleniowych skutków oraz że narusza ona podstawowe zasady sumienia publicznego i fundamentalne prawa człowieka.

80 lat życia pod egzystencjalnym zagrożeniem, bronią nuklearną, to wystarczająco długo, a potrzeba ich eliminacji jest pilna.

Ryzyko, że broń nuklearna może zostać ponownie użyta, czy to przypadkowo, czy celowo, jest obecnie tak wysokie, jak nigdy wcześniej – a może nawet wyższe – napędzane napięciami nuklearnymi wokół Ukrainy, na Bliskim Wschodzie, między Indiami a Pakistanem oraz na Półwyspie Koreańskim.

Ocaleni z Hiroszimy i Nagasaki, hibakusha, przez dekady prowadzili kampanię na rzecz zniesienia broni nuklearnej, a w grudniu ubiegłego roku Japońska Konfederacja Organizacji Poszkodowanych przez Bomby A i H - Nihon Hidankyo - została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla za tę pracę.

Nadszedł czas

80. rocznica wydarzeń, które na zawsze zmieniły ich życie, to odpowiedni moment, by przywódcy państw posiadających broń nuklearną, którzy gratulowali im Nobla, dotrzymali swoich słów i zrobili to, o co hibakusha ich prosili – przystąpili do Traktatu ONZ o Zakazie Broni Nuklearnej (TPNW) i rozbroili się.

TPNW stale zyskuje na sile – połowa krajów świata podpisała lub ratyfikowała go, a wkrótce dołączą kolejne.

Państwa te odrzucają iluzoryczną i śmiertelną doktrynę odstraszania nuklearnego, wdrażając realistyczny plan pozbycia się broni nuklearnej, plan, który obejmuje rządy, wybranych przedstawicieli, organizacje międzynarodowe, społeczeństwo obywatelskie, sektor finansowy oraz społeczności dotknięte skutkami broni nuklearnej, w tym społeczności rdzenne, kobiety i dzieci, które są nieproporcjonalnie dotknięte przez te bronie.

Traktat ten jest jasnym rozwiązaniem problemu zagrożenia nuklearnego. Zapewnia ścieżkę do sprawiedliwego i weryfikowalnego rozbrojenia zgodnie z prawem międzynarodowym.

W obliczu napięć geopolitycznych z udziałem państw posiadających broń nuklearną, nie jest to czas na zmniejszanie naszych ambicji. Propozycje takie jak deklaracja o nieużywaniu broni czy odnowienie traktatów o kontroli zbrojeń nie usuną zagrożenia nuklearnego, jakie stanowi dalsze istnienie tych broni.

Poważne ryzyko, że broń nuklearna może zostać ponownie użyta w konflikcie po raz pierwszy od 80 lat, oznacza, że musimy skupić się na całkowitej eliminacji broni nuklearnej i wywieraniu presji na państwa posiadające broń nuklearną, aby przystąpiły do TPNW. Ludzkość nie może sobie pozwolić na to, by kolejna bomba nuklearna spadła, a kolejny grzyb atomowy uniósł się w powietrze.

Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us