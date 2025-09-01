Wojna Izraela w Gazie często oceniana jest na podstawie tego, co widoczne na pierwszy rzut oka: liczby ofiar, zniszczonej infrastruktury i fal przesiedleń. Jednakże konflikt pozostawia również mniej widoczne ślady – takie, które mogą kształtować biologiczne funkcjonowanie tych, którzy go doświadczają.

Dla Palestyńczyków trauma wojny może wykraczać poza teraźniejszość, potencjalnie wpływając na zdrowie i genetykę przyszłych pokoleń.

Postępy w dziedzinie epigenetyki i neurobiologii pokazują, że ekstremalny stres, niedożywienie i narażenie na toksyny mogą pozostawiać trwałe ślady molekularne. Do niedawna naukowcy rzadko rozważali możliwość, że takie doświadczenia mogą być przekazywane kolejnym pokoleniom.

“Dziś jednak wiemy, dzięki rozwojowi epigenetyki i neurobiologii, że traumatyczne doświadczenia, niedożywienie i narażenie na toksyny – takie jak te związane z wojną – wpływają nie tylko na teraźniejszość, ale także na przyszłość,” mówi Busra Teke, ekspertka w dziedzinie neurogenetyki, w wywiadzie dla TRT World.

“Te doświadczenia tworzą różnice, które można zaobserwować w kolejnych pokoleniach.”

Wśród palestyńskich dzieci, które dziś doświadczają ekstremalnego głodu i deprywacji, mogą powstawać epigenetyczne ślady zmieniające wzorce DNA, przenosząc piętno traumy na przyszłość.

Genetyczne skutki wojny

Badania nad genetycznymi skutkami wojny pokazują, że wojna może “zapisywać się w ciele”, kodując przemoc polityczną w biologicznej pamięci. Dla Palestyńczyków oznacza to przyszłość, w której dzieci mogą dziedziczyć nie tylko historię swojego narodu, ale także jego fizjologiczne blizny.

Teke wyjaśnia, że trauma wynikająca z wojny w Palestynie różni się od typowego zespołu stresu pourazowego (PTSD). W przeciwieństwie do traumy, która ma swój początek i koniec, Palestyńczycy żyją w ciągłym konflikcie od ponad 75 lat.

“Ponieważ nie ma etapu ‘po’, nie jest to PTSD. To trauma, która nigdy się nie kończy, jest ciągle przeżywana, a ludzie żyją w stanie nieustannej czujności,” mówi.

To skłoniło badaczy do wprowadzenia terminu Ciągły Zespół Stresu Pourazowego (CTSD), który jest uważany za bardziej niebezpieczny niż PTSD, ponieważ zagrożenie jest stałe i nieprzewidywalne.

Chroniczny stres uniemożliwia normalne funkcjonowanie mózgu, wyczerpuje organizm i zwiększa podatność na choroby. Psychologicznie może prowadzić do rozpaczy i bezradności. Biologicznie, długotrwały stres podnosi poziom hormonów stresu, zakłócając funkcjonowanie organizmu i mózgu.

Dla palestyńskiego dziecka dziś, co najmniej trzy poprzednie pokolenia przekazały traumę, podczas gdy dziecko nadal doświadcza traumy bezpośrednio. Zarówno dziedziczona, jak i osobista trauma kumulują się, narażając przyszłe pokolenia na jeszcze większe ryzyko.

W typowych przypadkach PTSD, dzieci mogą dziedziczyć objawy traumy, nie doświadczając jej osobiście. W Gazie palestyńskie dzieci doświadczają zarówno bezpośredniej, jak i dziedziczonej traumy, co stanowi podwójne obciążenie o poważnych długoterminowych konsekwencjach.

Długoterminowe konsekwencje