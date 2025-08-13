W ciągu zaledwie trzech dni, od 9 do 11 sierpnia, na wschodniej granicy Polski w województwie podlaskim odnotowano ponad 550 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Skala oraz agresja migrantów wzrosły. Niektórzy z nich atakowali polskie patrole kamieniami i koktajlami Mołotowa.

Opublikowane przez Straż Graniczną wideo przedstawia osoby usiłujące przeskoczyć 5-metrowe ogrodzenie. Próba przekroczenia granicy zostaje jednak udaremniona przez patrolujące służby.