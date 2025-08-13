W ciągu zaledwie trzech dni, od 9 do 11 sierpnia, na wschodniej granicy Polski w województwie podlaskim odnotowano ponad 550 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Skala oraz agresja migrantów wzrosły. Niektórzy z nich atakowali polskie patrole kamieniami i koktajlami Mołotowa.
Opublikowane przez Straż Graniczną wideo przedstawia osoby usiłujące przeskoczyć 5-metrowe ogrodzenie. Próba przekroczenia granicy zostaje jednak udaremniona przez patrolujące służby.
Straż Graniczna opisała agresję migrantów oraz zwróciła uwagę na użycie niebezpiecznych przedmiotów - “Migranci rzucali w stronę polskich patroli kamieniami i konarami”.
Od połowy 2021 roku Białoruś rzekomo pomaga migrantom z Bliskiego Wschodu i Afryki przedostawać się do Polski przez tereny leśne i podmokłe na północnym wschodzie kraju.
W lipcu 2024 roku polski parlament uchwalił prawo, które znosi odpowiedzialność karną za użycie broni palnej przez funkcjonariuszy na wschodniej granicy. Niniejszą decyzję podjęto po dwóch poważnych incydentach: w czerwcu 2024 roku żołnierz zginął po ataku nożownika, a także po zatrzymaniu dwóch żołnierzy za oddanie strzałów ostrzegawczych w kierunku migrantów.