POLITYKA
2 min. czytania
Były prezydent Rosji Miedwiediew ostrzega o "dalszych krokach" po tym, jak Moskwa porzuciła moratorium na rakiety
Miedwiediew mówi, że decyzja o wycofaniu się z moratoriów jest wynikiem antyrosyjskiej polityki NATO.
Były prezydent Rosji Miedwiediew ostrzega o "dalszych krokach" po tym, jak Moskwa porzuciła moratorium na rakiety
Trump nakazał rozmieszczenie dwóch amerykańskich, nuklearnych okrętów podwodnych “blisko Rosji” jako odpowiedż dla Miedwiediewa. / Reuters Archive
5 sierpnia 2025

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, obwinił kraje NATO za decyzję Moskwy o wycofaniu się z moratorium na rozmieszczanie pocisków jądrowych średniego i krótkiego zasięgu.

“Oświadczenie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wycofaniu moratorium na rozmieszczanie pocisków średniego i krótkiego zasięgu jest wynikiem antyrosyjskiej polityki krajów NATO” – napisał Miedwiediew w poniedziałek na platformie X, polityk obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji,

“To nowa rzeczywistość, z którą wszyscy nasi przeciwnicy będą musieli się liczyć. Oczekujcie kolejnych kroków” – dodał.

Jego uwagi pojawiły się po tym, jak rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że Moskwa “nie uważa się już za związana” swoimi “wcześniej przyjętymi samoograniczeniami” wynikającymi z Traktatu o pociskach średniego zasięgu (INF).

Porozumienie z 1987 roku zobowiązywało USA i Związek Radziecki do eliminacji i trwałego zaniechania używania wszystkich swoich nuklearnych i konwencjonalnych pocisków balistycznych i manewrujących wystrzeliwanych z ziemi o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów.

PowiązaneTRT Global - Trump deleguje specjalnego wysłannika do Rosji, USA naciskają na zawieszenie broni na Ukrainie
recommended

“Bądźcie bardzo, bardzo ostrożni”

USA, podczas pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, wycofały się z traktatu w 2019 roku, powołując się na nieprzestrzeganie jego postanowień przez Rosję, co Moskwa zaprzeczała.

Ogłoszenie Moskwy w poniedziałek nastąpiło po tym, jak Trump w zeszłym tygodniu nakazał rozmieszczenie dwóch amerykańskich, nuklearnych okrętów podwodnych “blisko Rosji” jako odpowiedż dla Miedwiediewa, który ostatnio wymienił ostre komentarze w mediach społecznościowych z prezydentem USA.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, powiedział w poniedziałek, że Rosja “bardzo ostrożnie” podchodzi do wszelkich wypowiedzi dotyczących kwestii nuklearnych i że Moskwa zajmuje “odpowiedzialne stanowisko” w tej sprawie.

“Rosja bardzo uważnie podchodzi do tematu nierozprzestrzeniania broni jądrowej. I oczywiście uważamy, że wszyscy powinni być bardzo, bardzo ostrożni z retoryką nuklearną” – powiedział Pieskow dziennikarzom.

Trump zagroził sankcjami wobec Rosji, jeśli nie zakończy wojny na Ukrainie, i zapowiedział w niedzielę, że jego specjalny wysłannik Steve Witkoff, odwiedzi Rosję w tym tygodniu, przed upływem terminu nałożenia sankcji przez USA.

Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us