Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, obwinił kraje NATO za decyzję Moskwy o wycofaniu się z moratorium na rozmieszczanie pocisków jądrowych średniego i krótkiego zasięgu.

“Oświadczenie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wycofaniu moratorium na rozmieszczanie pocisków średniego i krótkiego zasięgu jest wynikiem antyrosyjskiej polityki krajów NATO” – napisał Miedwiediew w poniedziałek na platformie X, polityk obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji,

“To nowa rzeczywistość, z którą wszyscy nasi przeciwnicy będą musieli się liczyć. Oczekujcie kolejnych kroków” – dodał.

Jego uwagi pojawiły się po tym, jak rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że Moskwa “nie uważa się już za związana” swoimi “wcześniej przyjętymi samoograniczeniami” wynikającymi z Traktatu o pociskach średniego zasięgu (INF).

Porozumienie z 1987 roku zobowiązywało USA i Związek Radziecki do eliminacji i trwałego zaniechania używania wszystkich swoich nuklearnych i konwencjonalnych pocisków balistycznych i manewrujących wystrzeliwanych z ziemi o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów.