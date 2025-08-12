ŚWIAT
Bomba w paczce. Prokuratura postawiła zarzuty
Dochodzenie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Zdjęcie archiwalne : Policja zabezpiecza teren, Warszawa. / Reuters
16 godzin temu

W jednym z magazynów firmy kurierskiej w okolicy Łodzi, odkryto przesyłkę zawierającą materiały wybuchowe - ładunek kumulacyjny z detonatorami i urządzeniem inicjującym. Według prokuratury, bomba mogła spowodować poważne zniszczenia w infrastrukturze krytycznej.

W związku ze sprawą, skierowano do sądu w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko obywatelce Ukrainy -  Kristinie S. 

Zarzucono jej działanie w ramach grupy, w której znajdowały się również dwie osoby z Rosji oraz inny obywatel Ukrainy. Dwoje podejrzanych przebywa obecnie w areszcie.

Kristina S. usłyszała zarzuty w związku z doprowadzeniem do sytuacji stwarzającej ryzyko eksplozji lub pożaru. Akt oskarżenia nie obejmuje jednak podejrzeń o współpracę z obcym wywiadem.

Śledztwo wpisuje się w szerszy kontekst fali eksplozji, które latem 2024 roku miały miejsce w Wielkiej Brytanii, Niemczech i w okolicach Warszawy.

Zachodnie służby wiążą te incydenty z działaniami Rosji, choć Moskwa zaprzecza jakimkolwiek powiązaniom.

