W jednym z magazynów firmy kurierskiej w okolicy Łodzi, odkryto przesyłkę zawierającą materiały wybuchowe - ładunek kumulacyjny z detonatorami i urządzeniem inicjującym. Według prokuratury, bomba mogła spowodować poważne zniszczenia w infrastrukturze krytycznej.

W związku ze sprawą, skierowano do sądu w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko obywatelce Ukrainy - Kristinie S.

Zarzucono jej działanie w ramach grupy, w której znajdowały się również dwie osoby z Rosji oraz inny obywatel Ukrainy. Dwoje podejrzanych przebywa obecnie w areszcie.

Kristina S. usłyszała zarzuty w związku z doprowadzeniem do sytuacji stwarzającej ryzyko eksplozji lub pożaru. Akt oskarżenia nie obejmuje jednak podejrzeń o współpracę z obcym wywiadem.