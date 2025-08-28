Ysraýylyň goşuny Siriýanyň günortasyndaky Kunaýtranyň obalarynda reýdlerini dowam etdirdi. Ýerli medianyň habar bermegine görä bu ýagdaý ýurduň özygtyýarlygyna edilen soňky äsgermezçiliklerden biri boldy.
Döwlet teleýaýlymy “Al-İbbariýanyň” habar bermegine görä Ysraýylyň harby güýçleri çarşenbe güni basylyp alynan Golan belentliklerindäki ara zolakda ýerleşýän Kunatranyň Rasm al-Rawadi obasynda we Samdaniýa al-Gabriýýa etrapçasynyň golaýynda red geçirdi.
Ysraýylyň goşuny mediada berilen habarlar hakynda haýsydyr bir beýanat bermedi.
Ysraýylyň goşuny awgust aýynda Sriýanyň günorta-günbataryndaky Kunatra welaýatyna bäş gezek hüjüm gurady. Şol hüjümleriň soňkusy sişenbe güni ir ertir edildi we bir adam ýogaldy.
Pajygaly dron hüjümi
Siriýa çarşenbe güni Damaskyň obalarynda alty esgeriň ýogalmagyna sebäp bolan Ysraýylyň dronly hüjümini ýazgardy.
Daşary işler ministriliginden berilen beýannamada; “Bu hüjüm halkara hukuk kadalarynyň we BMG-niň konwensiýasynyň düýpli bozulmagy bolup, Siriýanyň özygtyýarlylygyna hem-de territorial bitewiligine edilen aç-açan hüjümdir” diýilýär.
Ministrlik Ysraýylyň bu hüjümini “Ysraýylyň basyp alyşynyň sebitdäki durnuklylygy hem-de howpsuzlygy ortadan aýyrmagy nazarda tutýan agressiw syýasatynyň bir bölegini” diýip häsýetlendirdi.
Siriýa halkara hukuk kadalaryna laýyklykda “territoriýasyny we halkyny goramak meselesinde kanuny hukugyny” gorajakdygyny beýan etdi.
Damaska goldaw
Türkiýe ozalam ysraýylyň Siriýadaky hüjümlerini ýurduň territorial bitewiligine we jebisligine zeper ýetirýändigi sebäpli berk ýazgaryp, hüjümleriniň bes edilmegini talap edipdi we Siriýanyň durnuklylygyna hem-de özygtyýarlylygyna bolan goldawyny beýan edipdi.
Saud Arabystany, Katar we İrodaniýa hem Ysraýylyň Siriýa garşy dowam edýän hüjümlerini ýazgaryp, olary özgytyýarlylygyň, halkara hukugynyň we 1974-nji ýylda Ysraýyl bilen gazanylan güýçleriň çekilmegi hakyndaky ylalaşygyň aça-açan bozulmagy diýip, häsýetlendirdi.
Riýad Siriýanyň jebisligine we gaýtadan dikeldilmegine berýän goldawyny nygtap, haýsydyr bir separatatist herekete garşy durup, Ysraýylyň hüjümlerini bes etdirmek üçin global derejede çäre görülmegi boýunça çagyryş etdi.
Doha bolsa hüjümleri halkara ygtyýara äsgermezçilik hökmünde häsýetlendirdi we Ysraýyla garşy berk çäreleriň görülmegini üçin çagyryş edip, hüjümleriň sebitleýin we global howpsuzlyga wehim salýandygyny beýan etdi.
Oman bolsa hüjümleriniň Siriýanyň özgytyýarlygyna we sebitleýin durnuklylyga zarba urýan howply dartgynlyklar hökmünde häsýetlendirdi hem-de Siriýanyň halkyna we territorial bitewiligine doly goldaw berýändigini beýan etdi.