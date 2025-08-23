Ukrainada parahatçylyk tagallalary dowam edýärkä, Russiýa Donetsk sebitindäki iki obany basyp alandygyny we frontdaky basyşy artdyrýandygyny habar berdi.
Russiýanyň Goranmak ministrligi şenbe güni beren beýanatynda, Seredne we Kleban-Byk obalarynyň Günorta we Günbatar harby güýçleri tarapyndan geçirilen operasiýalar bilen gözegçilik astyna alandygyny habar berdi.
Ministrligiň beýanyna görä, Russiýanyň harby-howa güýçleri, uçarmansyz howa ulagy, raketa bölümleri we artilleriýa bölümleri Ukrainanyň harby-senagat desgalarynyň birini nyşana aldy. Şeýle hem, ukrain goşunynyň wagtlaýyn ýerleşdiriş zolaklarynyň we daşary ýurtly söweşijileriň ýerleşýän 143 ýeriniň urlandygy öňe sürüldi.
Beýanatda Russiýanyň howa gorag ulgamlarynyň soňky bir hepde içinde Ukrainanyň howa hüjümlerine jogap hökmünde dört sany howa bombasyny we 160 sany uçarmansyz howa ulagyny täsirsiz ýagdaýa getirendigi öňe sürüldi.
Kleban-Bykyň basylyp alynmagy rus güýçleriniň Kramatorsk ýolundaky strategiki taýdan möhüm Kostiantyniwka şäherine tarap öňe gitmäge mümkinçilik berer. Bu şäherde sebitiň esasy ukrain logistika bazasy ýerleşýär.
Bir gün öň bolsa Russiýa Donetsk sebitindäki üç obany basyp alandygyny habar berdi. Kreml 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda sebiti anneksiýa edendigini öňe sürýär.