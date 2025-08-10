Saratow şäheriniň häkimi Roman Busargin ýekşenbe güni beren beýannamasynda, Ukrainanyň Russiýanyň Saratow şäherine guran dron hüjümlerinde 1 adamyň ýogalandygyny, birnäçe ýaşaýyş jaýyna we senagat desgasyna zeper ýetirlendigini mälim etdi.
Busargin, urlup düşürlen dronyň 3 ýaşaýyş jaýyna zeper ýetirendigi sebäpli ýaşaýjylarynyň ewakusiýa edilendigini aýtdy.
Busargin “Gynansakda wakda 1 adam ýogaldy, 1 adam hem hassahanada bejergi astyna alyndy” diýdi.
Saratow şäheriniň häkimi Roman Busargin zeper ýetirlen senagat desgasy hakynda bolsa hiç hili maglumat bermedi.
Sosial mediada paýlaşylan wideo ýazgylarda senagat zolagynyň gara tüssä bürenendigi görüldi.
“Roýter” wideolardan birindäki ýeriň faýl we emeli hemra arkaly alynan suratlara gabat gelýändigini tassyklady. Emma wideonyň haçan ýazga alynandygy anyklanyp bilinmedi.
Ukrainanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, Saratow şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodyň dronlar tarapyndan nyşana alynandygyny we desganyň ýanandygyny habar berdi.
Saratowda uçuşlar bes edildi
“Roýter” habarlar gullugyna beýannama beren pudagyň wekillerine görä, Rosnefte degişli Saratowdaky nebiti gaýtadan işleýän desga, üstümizdäki ýylyň başynda Ukrainanyň dron hüjümlerinden soň howpsuzlyk sebäpli ýapylypdy.
Russiýanyň howpsuzlyk güýçlerinden ýygy-ýygyndan maglumat alýan SHOT Telegram kanaly, Wolga derýasy bilen aýrylýan Saratow we Engels şäherlerinde 8 partlamanyň bolandygyny habar berdi.
Russiýanyň Rosawiatsiýa gullugy, ýekşenbe güni irden howa giňişliginiň howpsuzlygy maksady bilen Saratowa guralýan ähli uçar saparlarynyň iki sagat möhlet bilen bes edilendigini mälim etdi.
Iki tarap hem 2022-nji ýylda başlan söweşde asuda ilaty nyşana alýandyklaryny iňkär edýär.
Ukraina hüjümlerinde resmi Moskwanyň söweş tagallalaryny bökdemek üçin energiýa we harby infrastrukturasyny nyşana alýandygyny nygtaýar.