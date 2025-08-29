Microsoft, Gazadaky genosidini dowam etdirýän Ysraýyl bilen firmanyň işleşmegine garşy geçirlen ýörişe gatnaşandygy sebäpli ýene-de iki işgärini işden çykardy.
Protestçy topar No Azure for Apartheid çarşenbe güni beren beýannamasynda, Anna Hattle bilen Riki Fameliň işden çykarlandygyny mälim etdi.
Topar tarapyndan penşenbe güni berlen beýannamada bolsa firmanyň ýene-de iki işgäriniň Nisreen Žaradat bilen Žulius Hanyň işden çykarlandygy bellenildi.
Microsoftuň işgärleriniň firmanyň merkezi ofisinde Ysraýyla garşy protest ýörişini geçirendikleri nygtaldy.
Microsoft, işden çykarmalaryň firmanyň düzgünleriniň bozulmagy bilen arabaglanşyklydygyny mälim etdi.
Firma tarapyndan penşenbe güni berlen beýannamada, soňky döwürde firmanyň merkezi ofisinde geçirilýän ýörişlere alada bildirilýändigi bellenildi.
Protestçy topar No Azure for Apartheid, firmadan Ysraýyl bilen edýän gatnaşyklaryny kesmegini we palestinlilere jerime tölemegini talap edýär.
Anna Hattle beren beýannamasynda “Microsoft Ysraýyly genosdini amala aşyrmak üçin zerur gurallar bilen üpjün etmäge dowam edýär we bu hakykaty öz işgärlerinden gizleýär” diýdi.
Hattle bilen Fameli, firmanyň başlygy Brad Smidiň ofisine girendigi sebäpli saklanan 7 protestçynyň arasynda ýer alýardy. Beýleki 5 adam bolsa Microsoftuň ozalky işgäri we firmanyň daşyndaky adamlardy.
Ýaňy ýakynda geçirlen derňewiň çäginde, Ysraýylyň milli howpsuzlyk gullugynyň, Ysraýylyň basyp alyşlygy astyndaky Günbatar Şeriada we gabaw astyndaky Gazada ýaşaýan palestinlileriň telefonlaryny diňlemek we olary yzarlamak üçin Microsoftuň “Azure” platformasyny ulanýandygy anyklandy.
Ysraýylyň Gaza guraýan hüjümlerini dowam etdirmegine we açlyk çekýän palestinlileriň, esasan çagalaryň sanynyň köpelegine halkara derejesinde berk garşylyk görkezilýär we gahar-gazap artýar.
Firmalar we bilim guramalary Ysraýyl bilen gatnaşyk edýändikleri sebäpli protestlere sezewar bolýar.
Ysraýyl 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri gabaw astyndaky Gaza guraýan hüjümlerinde zenanlar we çagalar bilen birlikde 63 müň palestinlini öldürdi.
Hüjümler sebäpli sebitiň esasy bölegi harabalyga öwrüldi.