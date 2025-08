Gazanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň Baş müdüri Munir Al Berş, 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri Ysraýylyň gabawy sebäpli emele gelen köpçülikleýin açlyk zerarly ýogalan palestinlileriň sanynyň 159 adama ýetendigini we şolaryň arasynda 90 çaganyň bardygyny mälim etdi.

Munir Al Berş, “Olar birden ölmedi, olar her gün, her sagat iýmit we derman ýetmezçiligi, zuluma we açlyga biperwaý çemeleşýän halkara ulgamyň dymmagy sebäpli ýogaldy” diýdi.

Al Berş, “Her san bir at. Her çaga bolsa arzuw hyýaldy, umytdy. Her şehide günde diňe bir gezek nahar we süýt gerekdi” diýip belledi.