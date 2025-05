Geçen ýylyň maý aýynda Aýşenur Ezgi Eýgi bilen ABŞ-daky talyplar toplumynda tanşypdym. Waşington uniwersitetinde Palestina goldaw bermek we Ysraýylyň Gazada dowam edýän genosidine garşy durmak üçin barypdyk. Şol wagtlar Aýşe talyplar hereketiniň öňbaşçylaryndan biri hökmünde güýçli pozisiýa eýeleýärdi.

Ýaş türk-amerikaly talyplyk ýyllarynda we okuwy gutarandan soň palestinalylar üçin adalat we başga-da ençeme maksat ugrunda göreşýärdi.

Durmuş bizi palestin halkynyň azatlygy üçin duşuşdyrdy we Aýşe şeýle ajaýyp ynsandy-şeýle mahirli, näzenin, batyrgaý, güýçli we edermen liderdi. 26 ýaşly Aýşe şeýle girişgendi we dosty köpdi-mydama ýylgyrýan, pozitiw energiýasy bilen şöhle saçýan ynsandy.

Aýşe mydama başgalaryna kömek etmegä we dostlaryna gözegçilik etmäge höweslidi-hal-ýagdaýyny sorardy, haýsydyr bir meselede kömek zerurlygynyň bolup-bolmandygyny öwrenerdi. Hat-da işiniň köp bolandygyna garamazdan…

Hemmeler üçin deňlik

Onuň iň esasy özbolyşlygy iňňän gaýduwsyz bolmagy. Ony adamlary şatlandyrmaga çalyşýarka degişmeçiligi bilen deňagramlaşdyrýardy. Emma aktiwizmine gelenimizde, agras tarapy hem bardy.

Onuň jemgyýetçilik düşünjesi umuman wagtynyň esasy bölegini guramaçylyk işleri bilen geçirýärdi. Aýşe Palestinany şeýle halady we uniwersitet şäherçesinde möhüm pozisiýa eýeledi-talyplar we uniwersitetiniň dolanşygy bilen aragatnaşyk saklap, meýilleşdiriş işlerine gatnaşdy.

Başarnykly talypdy, köp okardy, Waşington uniwersitetini üstünlik bilen tamamlady.

Aýşe adalatyň diňe bir Palestina meselesinde göreşmek bilen däl, şol bir wagtda-da hemmeler üçin deňlik ugrunda göreşmek bilen baglydygyny ynanýardy.

Ýaş aktiwist hökmünde jemgyýetçilik düşünjesini kämilleşdirýärkä daşary ýurtlara-da syýahat etdi. Birnäçe ýyl ozal Günorta-gündogar Aziýada Rohingiýa halkyna edilen genoside gözegçilik etmek üçin Mýanma gitdi.

Antalýadan ABŞ-nyn Sietl şäherine ýerleşip, ol ýerde jynsy adalat üçin göreşdi we “Black Liwes Matter” hereketine hem goşulýar.

Aýşe şeýle dogruçyldy: mydama göwnünden turýan zatlary ederdi we ähli zady hoşallyk bilen ýerine ýetirerdi. Aýşäniň durmuşy nähili gowy görýändigini we bilim alma höwesini, basylyp alynan Günbatar Şeria gitmegi nähili isleýändigini bilýärin.

Günbatar Şeria Sapary

Aýşe Günbatar Şeria gitmegi şeýle isleýärdi. Ol ýerdäki hakykaty we 1967-nji ýyldan bäri Günbatar Şeriada harby basyp alyşa sezewar bolan palestinalylaryň hal-ýagdaýyny görmekde ygrarlydy.

Şol çäkde ýygy-ýygydan habarnama bilen aragatnaşyk saklaýan günlerimizde Aýşe maňa kakasynyň we beýleki professorlaryň ol ýerde bolmagyndan nähili gorkýandyklaryny aýtdy.

Emma ol çydamlydy. Aýşe henizem ol ýere gitmek isleýärdi. Günbatar Şeria basypalyşa garşy palestin göreşine goldaw bermek üçin gitmek isleýärdi. Hakykaty doly görmek we yza dolanyp ony bütin dünýä ýetirmek isleýärdi.

Aýşe howpa göz ýetirýärdi we ýene-de gitmek isledi-yz galdyrmak we Gazada perwasyz dünýä garamazdan genoside sezewar bolýan palestin halkynyň ýanynda durmak üçin.

Halkara arkalaşyk hereketiniň agzalary bilen bilelikde gitmeginiň sebäbi, şol ýüzlenmäni bermäge dowam etmek we Ysraýylyň hüjümlerini hem-de wagşylygyny dünýä görkezmekden ybaratdy.

Aýşe bilen soňky telefon gepleşigim öldürilmeginden birnäçe sagat öňdi. Telefonda iki sagatdan gowrak gepleşdik.

Şol mahal Aýşäniň hakykatdan hem ýürekden gepleýändigini duýdum. Basyp alyşyň nähili elhençdigini we ol ýerde ýaşamagyň nähili kyndygyny maňa gürrüň berdi. Ol palestinalylaryň, meniň we maşgala agzalarymyzyň duýýan hakykaty. Men hem şol ýerde tussag edilipdim; gizlin güýçler doganymy tussag etdi. Kakamam tussag edildi we bir gezeginde aýagyndan atyldy.

Basyp alyşygyň astyndaky durmuş

Basylyp alynan Günbatar Şeriadan mukaddes Iýerusalim şäherine çenli gözegçilik nokatlaryndan geçip, jynsparazlygy we howplary gönüden başdan geçirýärsiňiz.

Ençeme palestinaly hiç zat etmeselerem atylyp öldürilýär. Ol ýerdäki palestinaly dostlarymyň gözegçilik nokatlary bilen gurşalan öýlerine hemlelere atylýar, myhmanlaryň gelip-gitmegine bökdençlik döredilýär. Köpüsi bolsa birnäçe sagatlap garaşdyrylýar.

Aýşe telefonda ýerli halkdan eşidenlerini we basyp alyşyň sebäp bolan ähli pajygalaryny gürrüň berdi.

Şeýle hem Iýerusalime baryşyny we ysraýylly esgerleriň ony Al Aksa metjidine girizmändigini aýtdy.

Aýşäni adalat we Palestinanyň azatlygy üçin ölýänçä göreşen gahryman hökmünde ýatlarys. Ony asla unutmarys. Dünýä ony hiç haçan unutmaz we biz, basyp alyş gutarýança göreşe dowam ederis.

Ol birnäçe hem bolandygyna garamazdan esasan basyp alyş astyndaky adamlaryň çekýän ejiri hakynda gürrüň berýärdi.

Miras

Aýşe tragiki ýagdaýda ölmedik bolsady, onuň maksatlary bardy. Birnäçe gün soň Hebron şäherinde meniň maşgala agzalarym bilen duşuşmalydy. Emma ol başa barmady.

Aýşäni adalat we Palestinanyň azatlygy üçin ölýänçä göreşen gahryman hökmünde ýatlarys. Ony asla unutmarys. Dünýä ony hiç haçan unutmaz we biz, basyp alyşlyk gutarýança göreşe dowam ederis.

Onuň açan ýoly bilen dowam ederis we bütin dünýä adalat hem-de deňlik şygarlaryny ýetirmäge dowam ederis.

Aýşäniň mirasy, toparyna degişli adamlary jemlemekdi. Onuň hatyrasyna toparyň guramaçylary we adalat toparlary güýjünden hem-de wyjdanyndan ylham alyp jemlenşerler we Aýşäniň kyn hem bolsa yzyndan gitmek isleýän özgerlişigini iş ýüzüne geçirmek üçin bilelikde işlärler.