Russiýanyň Kiýewe guran hüjüminde azyndan 12 adam ýogaldy
Russiýa penşenbe güni irden Kiýewdäki ýaşaýyş ýerlerine raketa we uçarmansyz howa ulaglary bilen hüjüm gurady, bäş gatly bina çökdi we söwda merkezi nyşana alyndy.
August 28, 2025

Rus raketalary we uçarmansyz howa ulaglary penşenbe güni irden Ukrainanyň paýtagty Kiýew şäherindäki ýaşaýyş jaýlaryny nyşana aldy. Hüjümde azyndan 12 adam ýogaldy, 48 adam ýaralandy. Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenskiý bu hüjümiň parahatçylyk gepleşiklerine aç-açan hormatsyzlykdygyny aýtdy.

Kiýew şäher harby dolandyryş gullugy (KMVA) ýogalan we ýaralanana damalryň bardygyny tassyklady. KMVA-nyň başlygy Timur Tkaçenko ýogalanlaryň sanynyň 12 adama ýetendigini we şolaryň arasynda 2, 14 we 17 ýaşlarynda 2 çaganyň bardygyny habar berdi. Timur Tkaçenko Telegramdan beren beýanatynda: “Duşmanyň hüjümleriniň entijesinde ýogalan adamlaryň sany 12-ä ýetdi. Gynansagam olaryň arasynda 3 çaga bar” diýip mälim etdi.

Kiýewiň şäher prokuraturasy şu gün irden guralan hüjümleriň netijeleriniň paýtagtyň sekiz etrabynda hasaba alnandygyny habar berdi. Bu etraplara Darnytskiý, Dniprowskiý, Solomýanskiý, Şewçenkiwskiý, Holosiýewskiý, Obolonskiý, Swýatoşinskiý we Desnýanskiý degişlidir.

Darnytskiý etrabynda bäş gatly ýaşaýyş binasynyň bir bölegi ýykyldy, harabalygyň aşagynda galanlar üçin gözleg we halas ediş işleri dowam etdirilýär. Golaýdaky beýik binalardaky penjireler döwüldi, ulaglare zeper ýetdi we hususy emläk weýran boldy.

Zelenskiý sosial ulgamda "Russiýa gepleşik stolunyň ýerine ballistik raketalary saýlaýar. Urşy bes etmegiň ýerine, öldürmegi dowam etdirmegi saýlaýar. Bu, Russiýanyň häzirki wagtda hem netijelerinden gorkmaýandygyny görkezýär" diýdi.

Zelenskiý Ukrainanyň ýaranlaryndan has berk çäre görülmegini isledi we täze sanksiýalary talap etdi. Şeýle hem, Russiýanyň ýaranlary Hytaýy we ÝB agzasy Wengriýany Moskwa garşy has berk tutum almaga çagyrdy. Zelenskiý: "Ähli möhletler eýýäm geçdi, diplomatiýa üçin onlarça mümkinçilik biderek boldy. Russiýa her bir hüjüm we her bir söweş üçin jogapkärçilik çekmeli" diýdi.

