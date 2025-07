Eýranyň ýerli metbugatynyň habaryna görä, Zahedan şäherindäki kazyýet binasyna guralan terrorçylykly hüjümde azyndan 5 adam ýogaldy, 13 adam ýaralandy.

Şahsyýetleri entek anyklanyp bilinmedik ýaragly hüjümçiler şenbe güni Eýranyň günorta-gündogaryndaky Zahedan şäheriniň esasy kazyýet binasyna hüjüm guradylar. Eýranyň ýarym-resmi Pars habarlar gullugynyň berýän habaryna görä hüjümçiler kazyýet kompleksine hüjüm guradylar.

Hüjümden soň tiz wagtyň içinde ýörite toparlar we howpsuzlyk güýçleri wakanyň bolan ýerine bardylar. Ýaralanan adamlar we ýetilen zeper barada anyk maglumat berilmedi, resmiler hüjümçileriň şahsyýetleri we maksatlary barada entek resmi beýanat bermediler.

Sistan we Bulujystan welaýatynyň paýtagty bolan Zahedan şäheri, mundan ozal hem Pakistanyň we Owganystanyň serhetlerine ýakyn sebitlerde hereket edýän ýaragly toparlar bilen baglanyşykly dartgynlylyklar we wagtal-wagtal zorluklara şaýat bolupdy.