Prezidentiň 6-njy Halkara ýahta ýaryşynyň Kipr tapgyry başlandy.

Marmarisde Prezidentiň 6-njy Halkara ýahta ýaryşynyň DKTR Arkyn Karpaz Gate Marina tapgyry başlandy.

Kipr Parahatçylyk operasiýasynyň taryhy ähmiýetini ýada salmak we geljege ynam bilen garamak üçin 20-nji iýulda Marmarisden Kipre tarap ýola çykan deňizçiler ýaryşyny 25-nji iýulda tamamlarlar.

Prezidentiň howandarlygynda Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň we Ýaşlar we sport ministrliginiň goşantlary bilen TGA bilen hyzmatdaşlykda, Stambul Açyk deňiz ýahta ýaryş kluby tarapyndan gurnalan we esasy hemaýatkäri DHL Express bolan ýaryşyň 2-nji tapgyrynda 150 türgen 340 deňiz mil boýunça özara bäsleşerler.

Kipr Parahatçylyk Operasiýasynyň 51 ýyllygy mynasybetli gurnalýan ýaryşlar Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň (DKTR) garaşsyzlygyna we erkinligine hormat goýmagyň, şeýle hem "Gök Watana" wepalylygynyň nyşany hökmünde öňe çykar.

Tapgyryň ahyrynda ýeňiji topara şu ýyl ilkinji gezek Arkyn döredijilik sungaty we dizaýn uniwersitetiniň Şekillendiriş sungaty fakultetiniň talyplary tarapyndan taýýarlanan ýörite kubok gowşurylar.

Stambulyň deňiz ýahta ýaryş klubynyň başlygy Ekrem Ýemlihaogly noýabr aýynda-da Marmarisden Karpaza çenli ýene bir ýaryşyň boljakdygyny belläp, Türkiyäniň ähli ýerinde baýdaklaryny görkezmegini dowam etdirjekdiklerini aýtdy.