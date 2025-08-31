August 31, 2025
Şenbe güni ýurduň merkezi-günorta sebitinde Nambiýanyň Tussaghanasyna degişli ulag bilen polis ulagy kakyşdy.
Wakada tussaghanada işleýän 11 gullukçy, 1 polis we asuda ilatdan 2 adam ýogaldy.
Prezident Netumbo Nandi-Naştwah, paýtagt Windhoekden 268 kilometr alysda Mariental şäheriniň golaýynda iki ulagyň kakyşandygyny habar berdi.
Prezident Netumbo Nandi-Naştwah, “Wakada ýogalanlaryň hossarlaryna, Nambiýanyň Tussaghanasynyň işgärlerine we Howpsuzlyk güýçlerine uly gynanç bildirýärin”diýdi.
6 ýolagçysy bolan polis ulagy bilen 13 adamy alyp barýan Nambiýanyň tussaghanasyna degişli ulagyň kakyşmagy sebäpli 3 adam hem agyr ýaralandy.
Heläkçilikde agyr ýaralanan 3 adam hassahanada bejergi astyna alyndy.
ÇEŞME:TRT Global