Nambiýada bolan ýol heläkçiliginde köp sanly adam ýogaldy
Nambiýanyň Tussaghanasyna degişli ulag bilen polis ulagy kakyşdy
Nambiýada bolan ýol heläkçiliginde köp sanly adam ýogaldy
August 31, 2025

Şenbe güni ýurduň merkezi-günorta sebitinde Nambiýanyň Tussaghanasyna degişli ulag bilen polis ulagy kakyşdy.

Wakada tussaghanada işleýän 11 gullukçy, 1 polis we asuda ilatdan 2 adam ýogaldy.

Prezident Netumbo Nandi-Naştwah, paýtagt Windhoekden 268 kilometr alysda Mariental şäheriniň golaýynda iki ulagyň kakyşandygyny habar berdi.

Prezident Netumbo Nandi-Naştwah, “Wakada ýogalanlaryň hossarlaryna, Nambiýanyň Tussaghanasynyň işgärlerine we Howpsuzlyk güýçlerine uly gynanç bildirýärin”diýdi.

6 ýolagçysy bolan polis ulagy bilen 13 adamy alyp barýan Nambiýanyň tussaghanasyna degişli ulagyň kakyşmagy sebäpli 3 adam hem agyr ýaralandy.

Maslahat berilýär

Heläkçilikde agyr ýaralanan 3 adam hassahanada bejergi astyna alyndy.

 

 

 

ÇEŞME:TRT Global
