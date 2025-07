Türkiýäniň raketa öndüriji firmasy “Roketsan” Stambulda geçirilýän Halkara goranyş senagaty sergisi (IDEF) 2025-de ýurduň içinde we daşynda ençeme strategik şertnamalar baglaşdy.

Şu ýyl 17-njisi geçirilen we sişenbe güni açylan IDEF-2025 Stambulda Sergiler Merkezinde, Atatürk howa menzilinde, Wow myhmanhanasynda we Ataköý ýahta portunda şolbir wagtda geçirilýär.

Sergide innowatiw önümler we üstünligini subut eden ulgamlary bilen ünsleri çekýän “Roketsan” çäräniň esasy firmalaryndan biri boldy.

Firma serginiň ilkinji iki gününde geçirilen gol çekişlik dabarasynda önümleri gowşurmagy hem-de täze taslamalary öz içine alýan möhüm şertnamalar baglaşdy.

Azerbaýjan bilen artilleriýa ulgamynda hyzmatdaşlyk

“Roketsan” Azerbaýjan bilen goranyş pudagyndaky strategik ýaranlygyny hasam ilerledip, artilleriýa ulgamlary boýunça täze hyzmatdaşlyk teswirnamasyna gol çekişdi.

22-nji iýulda güýje giren “Artilleri ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda teswirnama” Azerbaýjanyň Goranmak ministriniň orunbasary Agil Gurbanow bilen “Roketsanyň” Dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Professor Faruk Ýigit gol çekdi.

GÖKBORA Taslamasy boýunça Taryhy Ylalaşyk

IDEF 2025 sergisinde tanyşdyrylan GÖKBORA — Görüş Araşygynyň Ahyrysy Howadan-Howa Raketasy taslamasy bilen baglanyşykly ösüş şertnamasyna çarşenbe güni Prezidentiň ýanyndaky Goranmak Senagaty Edarasy (GSB) bilen Roketsan kompaniýasynyň arasynda gol çekildi.

Şertnama Goranmak Senagaty edarasynyň Başlygy Haluk Görgün we Roketsanyň Baş Direktory Murat Ikiji tarapyndan gol çekildi.

Uçarmanly hem-de uçarmansyz söweş uçarlarynda ulanylmagy meýilleşdirilýän GÖKBORA raketasynyň 100 deňiz milinden (takmynan 185 km) ýokary aralykdaky uçuş menzili we ýokary derejeli ugur tapma mümkinçilikleri bilen howa güýçleriniň täze zarba kuwwatyna öwrülmegine garaşylýar.

Taslamanyň çäginde şeýle hem raketa üçin RF gözleýji ujunyň we raketa arkaly maglumat alyş-çalyş ulgamynyň (data link) öndürilmegi üçin Roketsan bilen beýleki bir türk goranmak kompaniýasy ASELSAN-nyň arasynda-da şertnama baglaşyldy.

GSB bilen Strategik Ylalaşyklar

Roketsan bilen Goranyş Senagaty edarasy (GSB) arasynda ýene-de iki möhüm şertnama gol çekildi:

Bilelikdäki Raketa/Raketa Ulgamy Taslamasy Şertnamasy

TRLG-122 Raketa Sistemi Üçin Bilelikdäki Satyn Alyş Teswirnamasy Bu şertnamalar Türkiýäniň goranyş ukyplaryny has-da kämilleşdirmek üçin möhüm ulgamlaryň işlenip düzülmegini we üpjün edilmegini maksat edinýär.

MKE bilen Ýangyç Çüýşesi Ylalaşygy Roketsan bilen Maşyn Gurluşyk we Himiýa Senagaty A.Ş. (MKE) dürli taslamalarda ulanylmagy üçin ýangyç çüýşeleriniň üpjünçiligi barada şertnama baglaşdy. Bu şertnama Roketsanyň Baş Direktory Murat Ikiji we MKE-nyň Baş Direktory Ilhami Keleş tarapyndan gol çekildi.

Teknopark Stambul bilen Hyzmatdaşlyk

Roketsan goranyş we tehnologiýa pudagyndaky täze başlangyçlary goldamak maksady bilen Teknopark Stambul bilen hem täze bir teswirnama gol çekdi.

"Inkubator Merkezli Korporatiw Hyzmatdaşlyk Protokoly"

Roketsanyň Baş Direktory Murat Ikiji we Teknopark Stambulyň Baş Direktory Prof. Dr. Abdurrahman Akyol tarapyndan gol çekildi.

Bu hyzmatdaşlygyň maksady täze pikirleriň täjirleşdirilmegini, başlangyç kärhanalaryň goldanylmagyny we goranmak ulgamyna goşulmagyny üpjün etmekdir.

Millileşdiriş Işi

Penşenbe güni Roketsan şu günki güne çenli hyzmatdaşlyk eden kompaniýalar bilen — Armsto Konnektor, Asil Çelik, Sensorsan Sensor Tehnologiýalary, Iveo Elektronika Goranmak Sistemleri, Korel Elektronika we Pavezyum Himiki — "Millileşdiriş Işi boýunça Ylalaşyga” gol çekişdi.

Geçen ýyl başlanan Roketsanyň "Gelejek üçin Beýgeliş" platformasy millileşdiriş başlangyçlarynda möhüm rol oýnaýar.

Bu platforma, millileşdiriş işleriniň netijeliligini artdyrmak, üpjün ediji gatnaşyklary güýçlendirmek we täze mümkinçilikleri bolan üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin döredildi. Şeýle hem üpjünçilik töwekgelçiliklerini we daşary ýurtlara bolan garaşlylygy azaltmagy maksat edinýär.

Roketsanyň Üpjünçilik Zynjyry we Logistika boýunça Baş Direktorynyň orunbasary Halid Bulut: "Roketsanyň üpjünçilik taslamasynda daşarky çeşmelere bolan garaşlylygy azaltmak we has garaşsyz bolmak üçin millileşdiriş işlerini bökdençsiz dowam etdirmegi örän möhüm hasaplaýarys" — diýip belledi.