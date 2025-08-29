SYÝASAT
Türkiýe, Ukraina bilen Russiýanyň arasynda ýokary derejeli gepleşikleriň geçirilmegi üçin taýar
Prezident Erdogan, Türkiýäniň Ukraina söweşiniň bes edilmegi üçin tagalla etmäge dowam edýändigini aýtdy.
August 29, 2025

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti R. T. Erdogan bilen Ukrainanyň Prezidenti Wolodimir Zelenskiý telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Kommunikasiýalar edarasynyň penşenbe güni türk sosial media platformasy NSosial arkaly beren habarnamasyna görä, iki lider telefon söhbetdeşliginde özara gatnaşyklar we Ukraina-Russiýa parahatçylyk etaby bilen birlikde sebitara we halkara meseleler boýunça pikir alyşdy.

Prezident Erdogan telefon söhbetdeşliginde Alýaskada we Waşingtonda geçirlen duşuşyklar bilen ýakyndan gyzyklanandyklaryny aýtdy.

Erdogan bilen Zelenskiý Kiýewe Russiýa tarapyndan guralan we çagalar bilen birlikde asuda ilatdan 14 adamyň ýogalmagyna sebäp bolan hüjümden birnäçe sagat soň telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Ilatly ýerleri we infrastrukturany nyşana alan hüjüme ÝB-niň liderleri bilen günbatarly ýurtlar berk garşylyk görkezdi.

Prezident Erdogan, Türkiýäniň söweşiň bes edilmegi we yzygiderli parahatçylygyň ýola goýulmagy üçin tagalla etmäge dowam edýändigini nygtady.

Maslahat berilýär

Ukraina-Russiýa söweşiniň bes edilmegi üçin taraplaryň arasyndaky gepleşikleriň depgininiň güýçlendirilmelidigini aýdan Erdogan, Türkiýäniň Ukraina bilen Russiýanyň arasynda ýokary derejeli gepleşikleriň geçirilmegi üçin taýardygyna ünsi çekdi.

Erdogan, parahatçylygyň ýola goýulmagy bilen birlikde Türkiýäniň Ukrainanyň howpsuzlygyna goldab bermäge dowam etjekdigini nyugtady.

Prezident Erdogan telefon söhbetdeşliginde Ukrainanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady.

 

 

