Tramp Zelenskiýniň kanunylygyna bolan rus şübhelerini “şou” hökmünde häsýetlendirdi
ABŞ-nyň prezidenti: "Näme diýändikleriniň ähmiýeti ýok. Hemmeler şou edýär. Bularyň ählisi manysyz" diýip, şu ýyl parahatçylyk gepleşikleriniň geçirilip bilinjekdigini aýtdy.
27 أغسطس 2025

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp Russiýanyň soňky döwürde Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenskiýniň kanunydygy baradaky soňky beýanatlaryny “şou” hökmünde häsýetlendirdi we olary ähmiýetsiz hasaplady.

Tramp Ak Tamda 3 sagat dowam eden Ministrler kabinetiniň mejlisinden soň metbugat işgärlerine beren beýanatynda: “Näme diýändikleriniň ähmiýeti ýok. Hemmeler şou edýär. Bularyň ählisi manysyz” diýip belledi.

Tramp bu beýanatyny Russiýanyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrowyň ýekşenbe güni Zelenskiniň konstitusiýa kanunylygyna şübhe bildirýän sözlerine jogap hökmünde aýtdy.

Sergeý Lawrow NBC News kanalyna beren beýanatynda: “Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin sammit üçin gün tertip taýýar bolan mahaly Zelenskiý bilen duşuşyk geçirmäge taýýar” diýip aýtdy.

“Kanunylyk aýratyn mesele”

Lawrow: "Biz ony (Zelenskiýni) režimiň hakyky döwlet baştutany hökmünde kabul edýäris we bu ugurda onuň bilen duşuşmaga taýýardyrys. Emma kanuny resminamalara gol çekmek meselesinde ... gol çekýän adamyň kanunydygy we Ukrainanyň konstitusiýasyna laýyklykda jenap Zelenskiniň häzirki wagtda beýle däldigi aç-açan bolmaly" diýipdi.

Lawrow, şeýle hem Putiniň Tramp bilen geçiren soňky telefon söhbetdeşliginde Kiýew bilen gönüden-göni parahatçylyk gepleşiklerini täzeden başlamaga taýýardygyny aýdandygyny, emma Putin bilen Zelenskiýniň arasynda ýokary derejeli sammitiň "gaty gowy taýýarlanmalydygyny" aýtdy.

Tramp 15-nji awgustda Alýaskada Putin bilen geçiren duşuşygynda Russiýanyň we Ukrainanyň ýolbaşçylarynyň urşy bes etmegi maksat edinýän parahatçylyk gepleşikleri üçin göni duşuşyp biljekdigini aýdypdy.

Sişenbe güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Trampyň ýörite wekili Stiw Witkoff uruş boýunça gepleşikleriň şu hepde geçiriljekdigini belläp, urşuň ýylyň ahyryna çenli tamamlanjakdygyna umyt bildirdi.

Zelenskiý bolsa sişenbe güni Kiýewiň Russiýa tarapy bilen şeýle sammiti geçirip biljek ýurtlar bilen aragatnaşyk saklaýandygyny aýtdy.

