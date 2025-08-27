DÜNÝÄ
Afrika ýurtlarynda holera keseline duçar bolanlaryň sany 2024-nji ýylyň awgust aýyndan bäri 102831 adama ýetdi we ýogalanlaryň sany bolsa 2561 adama ýetdi.
Sudanda geçen hepde 1200 adam holera keseline duçar boldy we 36 adam ýogaldy
Sudanyň Saglygy goraýyş ministrligi sişenbe güni soňky bir hepdede 1210 täze holera wakasynyň we 36 ölümiň hasaba alnandygyny habar berdi.

Ministrlik öz beýatynda täze wakalar bilen birlikde 2024-nji ýylyň awgust aýynda başlan epidemiýadan bäri kesele ýoluganlaryň jemi sanynyň 102831 adama, ýogalanlaryň sanynyň bolsa 2561 adama ýetendigini habar berdi. Ministrlik käbir welaýatlarda wakalaryň azalýandygyny, käbirlerinde bolsa artýandygyny aýtsada, epidemiýanyň haýsy welaýatlara täsir ýetirýändigi barada maglumat bermedi.

6-njy awgustda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy Sudanyň 18 welaýatynda holera keseliniň hasaba alynandygyny tassyklady.

Maslahat berilýär

Sudandaky saglygy goraýyş apaty 2023-nji ýylyň aprel aýyndan bäri, ýurduň goşuny bilen Tiz goldaw güýçleriniň arasynda dowam edýän içerki urşuň arasynda başdan geçirilýär.

Bu çaknyşyklar on müňlerçe adamyň ýogalmagyna we millionlarça adamyň ýaşaýan ýerlerinden başga ýerlere göçmegine sebäp boldy.

