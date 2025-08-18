SYÝASAT
2 minut okamak
Tramp: Ukraina Russiýa ýer bermeli
Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý duşenbe gün Ak Tamda Tramp bilen duşuşar
August 18, 2025

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp, Truth Sosial platformasyndaky ulanyjynyň Ukrainanyň Russiýa ýer bermäge taýar bolmalydygy baradaky habaryny paýlaşdy.

Tramp, ýekşenbe güni “Ukraina Russiýa ýer bermegi kabul etmän halatynda söweş uzaga çeker we has köp ýer ýitirmäge dowam eder” diýdi.

ABŞ-nyň Döwlet sekretary Marko Rubio ozal beren beýannamasynda Russiýa bilen Ukrainanyn parahatçylyk şertnamasyny baglaşmagy üçin egilşik etmelidigine ünsi çekipdi.

Rubio Foks Nýus kanalyna beren beýannamasynda “Söweşýän taraplaryň arasynda ylalaşyk gazanylmagy üçin iki tarap hem egilşik etmeli. Diňe bir tarapyň islän zadyny almagy parahatçylyk şertnamasy däl eýsem boýun egmek bolar” diýdi.

Rubio, “Ýer meselesine Ukraina karar berer, sebäbi olaryň ýeri we olaryň ýurdy” diýip belledi.

Tramp bilen Putiniň Alýaskada ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirlen duşuşygy 3 sagat dowam etdi.

Putin duşuşykdan soň ylalaşyk gazanylandygyny mälim etdi.

Maslahat berilýär

Tramp duşuşykdan soň Foxs Nýusa beren beýannamasynda umuman alnanda ylalaşyk gazanylandygyny we kiçi girim meseleleriň galandygyny aýdypdy.

Ak Tam duşuşygy

Ukrainanyň Prezidenti Wolodimir Zelenskiý teklipleri ara alyp maslahatlaşmak üçin şu gün Ak Tamda Tramp bilen duşuşar.

Ýewropaly liderler bilen NATO-nyň başlygy hem Ukraina gepleşiklerine gatnaşmak üçin duşenbe güni Waşingtona gider.

Waşingtonda geçiriljek Ukraina gepleşigine Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron, Italiýanyň Premýer-ministri Meloni, Germaniýanyň Federal Kansleri Merz, Finlýandiýanyň Prezidenti Aleksander Stubb, Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula fon der Laýen we NATO-nyň Baş sekretary Mark Rutte gatnalar.

 

 

ÇEŞME:TRT Global
