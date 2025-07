Demirgazyk Koreýanyň döwlet habarlar gullugy KCNA-nyň habaryna görä Demirgazyk Koreýa sişenbe güni ABŞ-dan, Prezident Donald Trump bilen boljak täze sammitiň öňüsyrasynda ýurduň ýadro ýaragyna eýe bolan bir döwleti statusyny ykrar etmegini isledi.

Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Çen Ynyň aýal dogany we Koreýa Işçiler partiýasynyň Merkezi komitetiniň başlygynyň orunbasary Kim Ýo Çžon Demirgazyk Koreýanyň ýadro statusynyň indi “yzyna dolanyp bolmajak ýagdaýdadygyny” aýtdy.

Kim beren beýanatynda: "Demirgazyk Koreýa Demokratik Halk Respublikasynyň ýadro ýaragyna eýe bolan bir döwlet hökmünde yzyna gaýtaryp bolmajak pozisiýasy we mümkinçilikleri bilen birlikde geosyýasy ýagdaýlarynyň düýpgöter üýtgändigini ykrar etmegi, geljekde hemme zadyň göz öňünde tutulmagy we pikir edilmegi üçin deslapky şert bolmalydyr" diýdi. Kim. "Hiç kim bu hakykaty inkär edip bilmez we ýalňyş pikir etmeli däldir” diýdi.

Ak Tamyň täzeden gepleşiklere açykdygy bilen bagly soňky beýanatlaryna jogap edip, Kim bu sözleri “geçmişiň birtaraplaýyn netijelendirmesi” diýip häsýetlendirdi we 2025-nji ýylyň “2018 ýa-da 2019 ýyllardan tapawutlydygyny” beýan etdi.

Kim Demirgazyk Koreýanyň lideri bilen Trampyň arasyndaky şahsy gatnaşyklaryň “erbet däldigini” kabul etdi, ýöne ABŞ-nyň geosyýasy üýtgeşmelere uýgunlaşman, ýadro ýaraglaryndan el çekmek maksatlaryny dowam etdirýän ýagdaýynda, şeýle gatnaşyklaryň manysyz boljakdygyny duýdurdy.

Kim: “Eger-de ABŞ üýtgän hakykaty kabul etmezden, geçmişde şowsuz bolan ýollary dowam etdirse, onda iki ýurduň arasyndaky duşuşygyň diňe ABŞ tarapynyň ‘umydy’ bolup galjekdygyny” aýtdy.