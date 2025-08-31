Ukrainanyň Mejlisiniň ozalky başlygy Andriý Parubiý şenbe güni ýurduň günbatarynda ýerleşýän Lwow şäherindäki öýünde atylyp öldürildi.
Parubiýiň ganhorynyň tapylmagy üçin iş gozgaldy.
Prokuratura ýaragly adamyň Parubiýe birnäçe gezek od açandygyny we Parubiýiň wakanyň bolan ýerinde ýogalandygyny mälim etdi. Hüjümçiniň tapylmagy üçin gözleg işleriniň dowam edýändigi nygtaldy.
54 ýaşyndaky Parubiý 2016-njy ýylyň aprel aýyndan 2019-njy ýylyň awgust aýyna çenli mejlisiň başlygy wezipesini ýerine ýetiripdi.
Parubiý 2014-nji ýylyň fewral aýyndan 2014-nji ýylyň awgust aýyna çenli Ukrainanyň milli howpsuzlyk gullugynyň we Goranyş geňeşiniň baş sekretary wezipesini ýerine ýetiripdi. Şol döwür Ukrainanyň gündogarynda çaknyşyklaryň başlan we Russiýanyň Krymy anneksirlän döwrüne gabat gelýär.
Ýolbaşçylar, jenaýatyň Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän söweşi bilen arabaglanşygynyň bolup bolmandygy hakynda heniz hiç hili beýannama bermedi.
Prezident Zelenskiý, X sosial media paltformasyndan beren habarnamasynda “Içeri işler ministri Igor Klimenkonyň beren ilkinji maglumatyna görä Andriý Parubiý Lwow şäherinde öldürildi” diýdi.
Prezident Zelenskiý, Parubiýiň maşgalasyna gynanç bildirdi we ganhoryň tapylmagy üçin degişli görkezmänin berlendigini aýtdy.
Ukrainanyň howpsuzlyk güýçleri Lwow şäherindäki ýaragly hüjümiň günorta wagty guralandygyny mälim etdi.
Şäher häkimi Sadowoý, ganhoryň tapylmagynyň diýseň möhümdigini nygtady.
Ukrainanyň ozalky Prezidenti Petro Poroşenko Telegramdan beren habarnamasynda, mejlisiň milli howpsuzlyk we goranyş komitetiniň agzasy Parubiýiň öldürilmegini “Ukrainanyň kalbyna atylan gülle” hökmünde häsiýetlendirdi.
Parubiýiň Ukrainanyň harby goşunyna uly goşant goşandygyny aýdan Poroşenko “Andriý güýçli adamdy we hakyky dostdu. Şol sebäpli hem ondan gorkýandyklary üçin ar alýarlar” diýdi.