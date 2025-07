TBMM-niň başlygy Numan Kurtulmuş 15-nji iýul güni gije hyýanatçy huntaçylara garşy amala aşyrlan epiki göreş bilen bagly: “Huntaçylara, howandarlaryna, terrorçylara ýol bermedik, mundan soň hem bermeris. 15-nji iýul dessanyny ýatdan çykarmadyk, ýatdan çykarmarys” diýdi.

TBMM-niň başlygy Numan Kurtulmuş sosial media hasabyndan 15-nji iýul güni gije hyýanatçy huntaçylara garşy alnyp barylan epiki gahrymançylyk bilen bagly beýanat berdi.

Numan Kurtulmuş: “Eziz milletimiziň mertebeli güni we taryhda altyn harplar bilen ýazylan milli gahrymançylyk eposy bolan 15-nji iýul gününde, şehitlerimizi rähnet we hormat bilen hatyralaýaryn we şehitlerimiziň maşgalalaryna we şikes ýetenlere minnetdarlygymy bildirýärin. 15-nji iýul demokratiýa we milli ygtyýara baglylygymyzyň, agdarlyşyklara garşy garşylyk tutanýerliligimiziň we watanymyz üçin janyny gaýgyrman beren gahrymanlarymyzyň iň anyk mysallarynyň biridir. 15-nji iýul demokratiýamyzy we kanunyň hökmürowanlygyny hemişe goramalydygymyz ýatladýan sapakdyr we şol bir wagtda öýe iş häsýetindedir. 15-nji iýulda harby agdarlyşyk synanyşygyna garşy göreşen raýatlarymyzyň pidakärlikleriniň saýasynda şu günki gün geljege has umyt bilen garaýarys. 15-nji iýulda şehitlerimiziň janyny beren bu topraklarda kyýamat gününe çenli parahatçylykda, asudalykda we mertebede ýaşamak üçin millet bolup bar güýjümiz bilen işläris. Ýurdumyzy, demokratiýamyzy gorap we güýçlendirip, kanunyň hökmürowanlygyny berkidip ertirki güne ýeteris. Alla bu ýol ugrunda jebisligimizi we agzybirligimizi gorasyn. Huntaçylara, howandarlaryna, terrorçylara ýol bermedik, mundan soň hem bermeris. 15-nji iýul dessanyny ýatdan çykarmadyk, ýatdan çykarmarys” diýdi.