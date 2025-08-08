TÜRKIÝE
2 minut okamak
Türkiýäniň Daşary işler ministri Fidan ikitaraplaýyn gatnaşyklary çuňlaşdyrmak we sebitara meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Müsüre sapar eder
Bu sapar Ankara bilen Kairiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň täzeden janlanýan döwrüne gabat gelýär, Gazadaky krizis olaryň hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.
Türkiýäniň Daşary işler ministri Fidan ikitaraplaýyn gatnaşyklary çuňlaşdyrmak we sebitara meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Müsüre sapar eder
Türkiýäniň Daşary işler ministri Fidan ikitaraplaýyn gatnaşyklary çuňlaşdyrmak we sebitara meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Müsüre sapar eder / AA
13 hours ago

Türkiýäniň Daşary işler ministri Hakan Fidan, 9-njy awgustda ýokary derejeli diplomatik sapar bilen Müsüre sapar eder we bu saparyň çäklerinde Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah al Sisi bilen duşuşar diýip, türk diplomatik çeşmeleri habar berýär.

Bu sapar iki ýurduň diplomatik gatnaşyklarynyň 100 ýyllygyny belläp geçýän günlerine gabat gelýär we Fidan üçin şu ýyl Kair şäherine ikinji sapar bolup durýar. Ol mundan ozal, 23-nji martda Gazagystan boýunça Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (OIC) we Arap Ligasy Kontakt Toparynyň duşuşygyna gatnaşmak üçin Kairde bolupdy.

Müsüriň Daşary işler ministri Badr Abdelatty 4-nji fewralda Türkiýä resmi sapar bilen gelipdi we iki ministr soňky gezek iýun aýynda Stambulda OIC-niň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 51-nji mejlisinde duşuşypdy.

Gazadaky krizis gün-tertibiniň ileri tutulýan ugry

Kairde geçiriljek gepleşiklerde ikitaraplaýyn gatnaşyklar, sebitleýin ösüşleri we iki ýurduň köpugurly hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek hakynda pikir alyşylar. Gazadaky ýagdaýlar gepleşikleriň esasy ugry bolar we taraplar Müsür, Katar we ABŞ tarapyndan töwellaçylyk edilýän Hamas bilen Ysraýylyň arasyndaky ýaraşyk gepleşikleri barada pikir alyşarlar. Şeýle hem, ynsanperwer kömeginiň bökdençsiz ýetirilmegini üpjün etmek boýunça tagallalary utgaşdyrmak meýilleşdirilýär.

Fidan Ysraýylyň hereketleriniň iki döwletli çözgüde zyýan ýetirýändigini we Gazany anneksiýa etmek boýunça soňky başlangyçlaryň sebitleýin parahatçylyga hem-de durnuklylyga iň uly päsgelçilikdigini nygtar.

Maslahat berilýär

Ministrler 28-30-njy iýulda Nýu-Ýorkda geçirilen we Türkiýäniň gatnaşmagyndaky Halkara Palestin Konferensiýasynyň netijelerini seljererler we Gazanyň gaýtadan dikeldilmegine goldaw bermek boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşarlar. Bu başlangyç, şu ýylyň başynda Jiddede geçirilen OIC-niň duşuşygynda Türkiýe tarapyndan goldanylypdy.

Ileri tutulýan sebitleýin we ikitaraplaýyn ugurlar

Gepleşiklerde Liwiýa, Sudan, Somali we Demirgazyk hem-de Gündogar Afrikanyň beýleki sebitlerindäki, şeýle hem Sahel sebitindäki ýagdaýlar ara alnyp maslahatlaşylar. Iki ýurduň sebitleýin durnuklylyga bilelikde nähili goşant goşup biljekdigi öwreniler.

Türkiýe bilen Müsüriň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklar soňky ýyllarda ýygy-ýygydan geçirilýän duşuşyklar we özara saparlar arkaly ösýär. Şu ýyl diplomatik gatnaşyklaryň açylmagynyň ýüz ýyllygy bellenilip geçilýär. Strategiki Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň nobatdaky ýokary derejeli mejlisiniň 2026-njy ýylda Prezidentler Rejep Taýyp Erdogan we Abdel Fattah al Sisi tarapyndan bilelikde geçirilmegi meýilleşdirilýär. Ilkinji duşuşyk 2024-nji ýylyň sentýabrynda Ankarada bolupdy.

Müsür Türkiýäniň Afrikadaky iň iri söwda hyzmatdaşydyr we iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy 2024-nji ýylda 8,8 milliard dollara ýetdi. Taraplar bu görkezijini ýakyn gelejekde 15 milliard dollara ýetirmegi maksat edinýärler. Türkiýäniň Müsürdäki maýa goýumlarynyň mukdary takmynan 3,5 milliard dollara barabardyr.

Bu sapar Ankara bilen Kairiň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ösýän döwrüne gabat gelýär we Gazadaky krizis olaryň hyzmatdaşlygynyň esasy sütünleriniň biri bolup durýar.

ÇEŞME:TRT Global
Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us