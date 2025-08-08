Türkiýäniň Daşary işler ministri Hakan Fidan, 9-njy awgustda ýokary derejeli diplomatik sapar bilen Müsüre sapar eder we bu saparyň çäklerinde Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah al Sisi bilen duşuşar diýip, türk diplomatik çeşmeleri habar berýär.
Bu sapar iki ýurduň diplomatik gatnaşyklarynyň 100 ýyllygyny belläp geçýän günlerine gabat gelýär we Fidan üçin şu ýyl Kair şäherine ikinji sapar bolup durýar. Ol mundan ozal, 23-nji martda Gazagystan boýunça Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (OIC) we Arap Ligasy Kontakt Toparynyň duşuşygyna gatnaşmak üçin Kairde bolupdy.
Müsüriň Daşary işler ministri Badr Abdelatty 4-nji fewralda Türkiýä resmi sapar bilen gelipdi we iki ministr soňky gezek iýun aýynda Stambulda OIC-niň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 51-nji mejlisinde duşuşypdy.
Gazadaky krizis gün-tertibiniň ileri tutulýan ugry
Kairde geçiriljek gepleşiklerde ikitaraplaýyn gatnaşyklar, sebitleýin ösüşleri we iki ýurduň köpugurly hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek hakynda pikir alyşylar. Gazadaky ýagdaýlar gepleşikleriň esasy ugry bolar we taraplar Müsür, Katar we ABŞ tarapyndan töwellaçylyk edilýän Hamas bilen Ysraýylyň arasyndaky ýaraşyk gepleşikleri barada pikir alyşarlar. Şeýle hem, ynsanperwer kömeginiň bökdençsiz ýetirilmegini üpjün etmek boýunça tagallalary utgaşdyrmak meýilleşdirilýär.
Fidan Ysraýylyň hereketleriniň iki döwletli çözgüde zyýan ýetirýändigini we Gazany anneksiýa etmek boýunça soňky başlangyçlaryň sebitleýin parahatçylyga hem-de durnuklylyga iň uly päsgelçilikdigini nygtar.
Ministrler 28-30-njy iýulda Nýu-Ýorkda geçirilen we Türkiýäniň gatnaşmagyndaky Halkara Palestin Konferensiýasynyň netijelerini seljererler we Gazanyň gaýtadan dikeldilmegine goldaw bermek boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşarlar. Bu başlangyç, şu ýylyň başynda Jiddede geçirilen OIC-niň duşuşygynda Türkiýe tarapyndan goldanylypdy.
Ileri tutulýan sebitleýin we ikitaraplaýyn ugurlar
Gepleşiklerde Liwiýa, Sudan, Somali we Demirgazyk hem-de Gündogar Afrikanyň beýleki sebitlerindäki, şeýle hem Sahel sebitindäki ýagdaýlar ara alnyp maslahatlaşylar. Iki ýurduň sebitleýin durnuklylyga bilelikde nähili goşant goşup biljekdigi öwreniler.
Türkiýe bilen Müsüriň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklar soňky ýyllarda ýygy-ýygydan geçirilýän duşuşyklar we özara saparlar arkaly ösýär. Şu ýyl diplomatik gatnaşyklaryň açylmagynyň ýüz ýyllygy bellenilip geçilýär. Strategiki Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň nobatdaky ýokary derejeli mejlisiniň 2026-njy ýylda Prezidentler Rejep Taýyp Erdogan we Abdel Fattah al Sisi tarapyndan bilelikde geçirilmegi meýilleşdirilýär. Ilkinji duşuşyk 2024-nji ýylyň sentýabrynda Ankarada bolupdy.
Müsür Türkiýäniň Afrikadaky iň iri söwda hyzmatdaşydyr we iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy 2024-nji ýylda 8,8 milliard dollara ýetdi. Taraplar bu görkezijini ýakyn gelejekde 15 milliard dollara ýetirmegi maksat edinýärler. Türkiýäniň Müsürdäki maýa goýumlarynyň mukdary takmynan 3,5 milliard dollara barabardyr.
Bu sapar Ankara bilen Kairiň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ösýän döwrüne gabat gelýär we Gazadaky krizis olaryň hyzmatdaşlygynyň esasy sütünleriniň biri bolup durýar.