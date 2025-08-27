DÜNÝÄ
2 minut okamak
Germaniýa maý aýyndan bäri 10 müňden gowrak bikanun immigranty yzyna ugratdy
Içeri işler ministri Aleksander Dobrint, hökümetiň serhetde gören berk howpsuzlyk çäreleriniň netijelidigini we möhlediň sentýabr aýynyň ahyryna çenli uzadyljakdygyny aýtdy.
Germaniýa maý aýyndan bäri 10 müňden gowrak bikanun immigranty yzyna ugratdy
27 августа 2025 г.

Içeri işler ministrliginden berlen beýannama göra, Germaniýa maý aýynda konserwator şäriklik hökümetiniň işe girilmeginden bäri 10 müňden gowrak bikanun immigrantyň ýurda girmeginiň öňü alyndy.

Federal Kansler Merziň ýakyn hyzmatdaşy Içeri işler ministri Dobrint hepdelik “Stern” žurnalyna beren beýannamasynda, serhetde görlen berk howpsuzlyk çäreleriniň netijelidigini we hökümetiň şol çäreleri sentýabr aýynyň ahyryna çenli dowam etdirmegi meýilleşdirýändigini aýtdy.

“8-nji maýdan bäri serhetlerimizden 10 müňden gowrak bikanun immigranty yzyna ugratdyk”diýen Dobrint, hökümetiň gören berk howpsuzlyk çäreleriniň öz netijesini berýändigini we Germaniýanyň alyp barýan immigrantlar syýasatynyň üýtgändigini hemmeleriň görýändigini nygtady.

Dobrint “Bu üstünligiň dowam etdirilmegi üçin serhetlerde sentýabr aýynyň ahyryna çenli berk howpsuzlyk çärelerini görmäge dowam ederis. Halkara hukugyna we Ýewropanyň hukugyna laýyklykda serhetlerde berk howpsuzlyk çäreleri görülýär” diýdi.

ÝB-niň ykdysady taýdan iň güýçli ýurdy bolan Germaniýa, häzirki wagtda esasy bölegi ýurtlaryndaky söweşden we çaknyşyklardan gaçyp ýurda gelen ukrainalylaryň, siriýalylaryň we owganlaryň başda durmagynda 3,5 million immigranta ýer eýeçiligini edýär.

Federal Kansler Merz, fewral aýyndaky saýlaw kampaniýasynda bikanun göçüň öňüni almak üçin berk howpsuzlyk çäreleriniň görüljekdigini aýdypdy.

Maý aýynda hem şäriklik hökümetini gurandan soň, goňşy ýurtlar bilen serhetleri berk gözegçilik astyna almaga başlady. Germaniýanyň bu başlangyjy dartgynlyga sebäp boldy. ÝB-niň agzasy bolan goňşy ýurtlar Germaniýanyň bu tutumyna garşylyk görkezdi.

Maslahat berilýär

Germaniýanyň serhetlerini berk gözegçilik astyna almagy esasan gündogardaky goňşusy Polşa bilen dartgynly günleri başdan geçirmegine sebäp boldy.

Resmi Warşawa, Germaniýany bosgunlary Polşa gönükdirmekde günäkärledi.

 

 

 

ÇEŞME:TRT Global
Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us