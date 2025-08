Nebit Pakistan üçin iň uly import harydy bolup, 2025-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanan maliýe ýylynda onuň bahasy 11,3 milliard dollar boldy we ýurduň umumy import çykdajylarynyň takmynan bäşden birine barabar boldy.

Bu import ylalaşygy Pakistanyň çig nebit üpjünçiligini diwersifikasiýalaşdyrmaga we esasan Ýakyn Gündogaryň üpjün edijilerine bolan garaşlylygyny azaltmaga ýardam eder.

“Nebiti gaýtadan işlemegiň girdejisi Ýakyn Gündogaryň nebitiniň derejesi bilen deň we goşmaça çykdajy ýa-da zawod üýtgetmeleri zerur däl” diýip, Kureşi aýtdy.

“Cnergyico” kärhanasy günde 156,000 barrel çig nebiti gaýtadan işlemäge ukyply we Karaçiniň golaýynda Pakistanyň ýeke-täk bir nokatly ýük terminalyny dolandyrýar. Şol terminal uly nebit tankerlerini kabul etmäge mümkinçilik berýär, beýleki kärhanalarda beýle mümkinçilik ýok.

Kureşiniň aýtmagyna görä, kompaniýa has uly ýa-da has ýygy ýükleri kabul etmek üçin ikinji deňiz terminalyny gurmagy we geljek 5-6 ýylyň dowamynda zawodyny döwrebaplaşdyrmagy meýilleşdirýär.

Häzirki wagtda zawod ýurtda ýerli islegiň pes bolmagy sebäpli diňe 30-35 göterim kuwwatda işleýär. Şeýle-de bolsa nebit önümlerine bolan islegiň artmagyna garaşylýar.

“Ýerli isleg güýçlenip, içerki önümçilik import edilen ýangyçlaryň ornuny tutan ýagdaýynda, zawodyň kuwwatynyň ýokarlanmagyna garaşýarys” diýip, Kureşi aýtdy.

Tramp bolsa çarşenbe güni ABŞ-nyň Pakistanyň “uly nebit ätiýajyny” ösdürmäge goldaw berjekdigini aýtdy, ýöne goşmaça maglumat bermedi.