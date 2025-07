Ýerli SBS Nýus kanalynyň duşenbe güni beren habaryna görä, Awstraliýada Ysraýylyň 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Gaza garşy başladan söweşinden bäri musulmanlara garşy bolan çemeleşmeler artdy.

Habarda, Yslamofobiýa merkeziniň Awstraliýadan jogapkär ýolbaşçysy Nora Amatyň musulmanlara garşy çemeleşmelere sezewar bolýanlaryň 75 göterimi zenanlardan we ýaş gyzlardan ybaratdy hakyndaky sözlerine ýer berildi. Wakalaryň jogapkärleriniň esasy bölegi hem musulman däl erkekler.

Amat, geosyýasy wakalaryň Awstraliýada yslamofobiýanyň güýçlenmegine sebäp bolýandygyny emma ýeke-täk sebäbiniň bu bolmandygyny nygtady.

Amat “Syýasy çykyşlar hadysalaryň köpelmegine we azalmagyna täsir edýär. Çadraly birnäçe musulman zenan üçin yslamobiýa wakasy Awstraliýada musulman bolmagyň näme many aňladýandygyny oýlandyrýar” diýdi.

Mart aýynda Awstraliýadaky Yslamaboiýa merkeziniň çap eden habarnamasyna görä, 2023-nji ýylyň ýanwar aýy bilen 2024-nji ýylyň noýabr aýy aralygynda hüjüme, kemsidiji hereketlere we howpa sezewar bolan musulmanlaryň sany artdy.

Monas we Deakin uniwersitetiniň alymlary 600-den gowrak wakany analiz etdi we wakalarda esasan musulman zenanlaryň kemsidiji hereketlere we hüjümlere sezewar bolandygy anyklandy.

Ysraýylyň 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri Gaza guraýan hüjümlerinde azyndan 59 müň 821 palestinli ýogaldy.

Ysraýylyň harby goşunyň 18-nji martdan Gaza guraýan hüjümlerinde 8 müň 657 adam öldürildi, 32 müň 810 adam hem ýaralandy. Hüjümler ýanwar aýynda atyşygyň bes edilmegi boýunça Hamas bilen gazanylan ylalaşygyň we ýesir çalşygy ylalaşygynyň bozulmagyna sebäp boldy.

Geçen ýylyň noýabr aýynda Halkara Jenaýat kazyýeti, Ysraýylyň Premýer-ministri Binýamin Netanýahu we ozalky Goranmak ministri Ýoaw Gallandyň Gazadaky harby jenaýatlary sebäpli tussag edilmegi boýunça karar kabul etdi.

Halkara Adalat diwanynda hem Ysraýylyň harby jenaýatlary sebäpli genosid işi gozgaldy.