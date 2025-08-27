DÜNÝÄ
Demirgazyk Koreýa Günorta Koreýanyň ýadro ýaraglaryny ýok etmek baradaky çagyryşyny ýazgardy
Phenýan ýurduň ýadro ýaraglaryndan hiç haçan el çekmejekdigini aýtdy.
August 27, 2025

Demirgazyk Koreýa Günorta Koreýanyň prezidenti Li Çže Mýonyň ýaňy-ýakynda ABŞ-a guran saparynda Koreýa ýarym adasynyň ýadro ýaragsyzlandyrylmagy barada beren çagyryşy sebäpli "ikiýüzli hakyky şahsyýetini" ýüze çykarmak bilen aýyplady.

Döwlet gözegçiligindäki Koreýa Merkezi Habarlar Gullugy (KCNA) tarapyndan çap edilen teswirde Phenýan Liniň Waşingtondaky Strategiki we halkara barlaglar merkezinde daşary syýasat bilen bagly eden çykyşyny tankyt etdi. Li öz çykyşynda ABŞ-Günorta Koreýa bileleşigini tassyklady we öjükdirmelere berk çäre görüljekdigini duýdurdy.

KCNA: “Bizi garyp, emma berk goňşular hökmünde häsýetlendirip tankyt etdi we ondan soň ýadro ýaraglardan saplanmak ýaly bolgusyz pikiri orta atmaga başlady” diýip belledi.

Demirgazyk Koreýa şeýle hem ýadro ýaraglaryndan ýüz öwürmejekdigini aýtdy.

Maslahat berilýär

Demirgazyk Koreýa: "Milli abraýymyz we howpsuzlygymyz üçin ýadro ýaraglaryndan asla ýüz öwürmezlik kararymyz çürt-kesik üýtgemez" diýildi.

Beýanatda Demirgazyk Koreýanyň ýadro energiýasy ýagdaýynyň daşardan "duşmançylykly howplar" we global howpsuzlygyň üýtgeýän deňagramlylygyny görkezýän "gutulgysyz saýlaw" bolandygy nygtaldy.

Li Waşingtona guran saparynda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampa şu ýylyň ahyrynda Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Çen Yn bilen duşuşmagy teklip etdi. Günorta Koreýanyň prezidentiniň metbugat sekretary Kan Ýu Çžon Trampyň bu teklibi "gaty akylly teklip" diýip häsýetlendirendigini aýtdy.

Tramp ilkinji möhletinde Kim bilen üç gezek duşuşyk geçiripdi. Şolaryň ikisi Koreýany bölýän ýaragsyzlandyrylan zolakda amala aşyrylypdy.

