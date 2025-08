B.e.ö. birinji asyryň ahyrynda gurlandygy çaklanylýan bina 600-800 adam üçin niýetlenen we b.e. VII asyryna çenli ulanylypdyr. Binanyň kürsüleriniň ýüzüne mejlisdäki ýaşlaryň, ýaşulylaryň we raýatlaryň atlary ýazylypdyr.

Syýasy agora, arhiw zallary, uly hamamy we sebitiň iň uly stadiony bilen gurşalan Laodikiýanyň Rimde döwründe esasy dolanşyk we kazyýet merkezi hökmünde uly rol oýnandygyny tassyklaýar.