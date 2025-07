Prezident Erdogan Wise-prezident Jewdet Ýylmaz, Ankara welaýatynyň häkimi Wasip Şahin, Adalat we ösüş partiýasynyň Ankara deputaty Osman Gökçek, Adalat we ösüş partiýasynyň Ankara welaýat başlygy Hakan Han Özjan we Kyzyljahamamyň häkimi Süleýman Ajar bilen bilelikde Kyzyljahamamda ýaşaýan Muzaffer Gülşeniň öýüne bardy.

Prezident Erdogan, ony garşy alan ýaşaýjylar bilen salamlaşdy.

Soňra Prezident Erdogan Muzaffer Gülşeniň öýüne gitdi we maşgala agzalary tarapyndan garşylandy.

Birnäçe wagt söhbetdeş bolan Muzaffer Gülşen, Prezident Erdogana biraz pul ýygnandygyny we ony Palestinadaky çagalara ýetirmek isleýändigini aýtdy. Prezident Erdogan şahsy sekretary Hasan Dogana görkezme berdi we puluň haýyr-sahawat arkaly Palestinadaky çagalara ýetirilmegini isledi.

Şehit Lütfi Gülşeniň ogly Metehan Gülşen hem öýünde beren beýanatynda, Prezidentiň köşgüne guralan hüjümden kakasynyň we 2 ýakyn adamsynyň şehit bolandygyny, şol mertebäni eýýäm 9 ýyl bäri göterýändiklerini beýan etdi.

Gülşen: “Mekanlary jennet bolsun. Alla sizi öz penasynda saklasyn. Sizi görenime örän şat boldum” diýdi.